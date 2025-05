Este sábado, 17 de mayo, se dio la primera gran sorpresa del Giro de Italia, luego de que el ciclista italiano Diego Ulissi, del Astana Team, obtuviera el liderato de la clasificación general tras una gran etapa 8 que tuvo 197 kilómetros de recorrido con 4 premios de montaña. El corredor desplazó a Primoz Roglic, siempre favorito.

