Egan Bernal se destacó notablemente este viernes, 16 de mayo, en el Giro de Italia 2025, al llegar en el tercer lugar y quedar a solo cuatro segundos de Juan Ayuso, quien finalmente se llevó la victoria.

El ciclista colombiano, integrante del equipo Ineos Grenadiers, demostró estar en un excelente estado de forma y luchó codo a codo contra los favoritos durante toda la exigente jornada, que terminó en la localidad italiana de Tagliacozzo.

(Vea también: Bicicleta de Egan Bernal en Giro de Italia 2025, cara en Colombia, supera a Nairo Quintana)

Después de cruzar la meta, Bernal expresó sus sensaciones a los medios colombianos, manifestando que aunque el resultado es positivo, le quedó cierta insatisfacción.

“Me sentí tan bien, vi la meta cerca y alcancé a soñar que podía ir por la etapa. Quedar tercero está bien, pero bueno, hay que seguir intentando”, comentó el campeón de Zipaquirá.

“The team put me in very good position… I just missed something in the end, but we will keep trying.”

🗣️ @Eganbernal hailed his teammates as he reflected on a strong stage 7️⃣ performance 👏👊 #GirodItalia pic.twitter.com/8KvI5OjRDO

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 16, 2025