Este jueves 15 de mayo se disputó la sexta fracción de la actual edición del Giro de Italia, la cual tuvo lugar entre las comunidades de Potenza y Nápoles. El recorrido total fue de 227 kilómetros, lo que la hizo la etapa más larga de la actual ‘Corsa Rosa’.

El ciclista australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) se quedó con la jornada al cruzar de primero la meta y superar a Milan Fretin (Cofidis) y Paul Magnier (Soudal-Quick Step), segundo y tercero, respectivamente.

Acá, el final de la etapa:

🔻 Not one, but two attempts at anticipating the sprint. And despite coming close to the win, the sprinters would battle it out in Napoli

La etapa estuvo marcada por varias caídas, siendo la más fuerte la ocurrida a falta de 73 kilómetros de meta, la cual hizo que neutralizaran la carrera.

Allí se vieron involucrados nombres importantes como el del lider Mads Pedersen, Adam Yates, Jai Hindley (que se retiró) y Richard Carapaz; los colombianos Einer Rubio, Daniel Felipe Martínez y Brandon Rivera también se vieron afectados.

💥 Massive crash in the peloton, with many riders involved, including @RichardCarapazM, Jai Hindley, @PaulMagnier1 and others.

The race is neutralized for the moment, we’ll provide updates as soon as we can. #GirodItalia pic.twitter.com/tZMaNvGIwO

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 15, 2025