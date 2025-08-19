Y es que en el partido de vuelta entre Fluminense y América de Cali el portero brasileño Fábio Deivson Lopes romperá el récord Guinness del jugador profesional con más partidos en la historia del fútbol mundial.

El guardameta del ‘Flu’ igualó la marca que tenía Peter Shilton, exportero británico, en la liga brasileña, cuando su equipo enfrentó (y le ganó) a Fortaleza, en el Maracaná. Lo superará este martes 19 de agosto, cuando salte a la cancha en el juego contra América de Cali, por Copa Sudamericana.

Mientras que Shilton, que se retiró a los 46 años, alcanzó los 1.390 juegos como profesional, Lopes, que cumplirá 45 en septiembre, llegará a los 1.391 y contando, pues al brasileño todavía le quedan varios partidos por disputar.

El brasileño, además, es el jugador de fútbol con más victorias en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, y el segundo con más partidos en el torneo sudamericano, de acuerdo con la Conmebol.

Fábio, interminável! 🧤🇧🇷 Primeiro com mais vitórias na CONMEBOL @LibertadoresBR ✅

Segundo com mais jogos na CONMEBOL @LibertadoresBR ✅

Jogador com mais vitórias somando CONMEBOL @LibertadoresBR e CONMEBOL @SudamericanaBR ✅#AcrediteSempre pic.twitter.com/ySTaZ7FQpc — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 18, 2025

Quién es Fábio, jugador con más partidos en la historia

Fábio Deivson Lopes Maciel nació en Nobres, Mato Grosso, Brasil, el 30 de septiembre de 1980. Comenzó su carrera profesional en 1997 con el humilde União Bandeirante. Pasó por Atlético Paranaense y tuvo un breve paso por Vasco da Gama antes de consolidarse como figura indiscutible en Cruzeiro. Allí jugó entre 2005 y 2021, consagrándose como el jugador con más partidos en la historia del club, con cerca de 978 apariciones.

El guardameta, que tuvo algunos llamados a la Selección de Brasil, pero no logró debutar, sigue en el más alto nivel competitivo. Esto es en parte gracias a su condición genética conocida como síndrome del sueño corto, que le permite rendir duramente durmiendo muy poco —a veces apenas tres horas o incluso menos— mientras lleva su vida familiar con normalidad, dijo AS.

