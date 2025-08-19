América de Cali cayó 1-2 en el Pascual Guerrero frente a Fluminense en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo brasileño golpeó temprano: al minuto 7 un autogol de Yerson Cándelo abrió el marcador, y al 15′ Agustín Canobbio aprovechó un error defensivo para ampliar la ventaja.

Aunque el conjunto escarlata intentó reaccionar, solo pudo descontar en el tiempo de adición gracias a Cristian Barrios (90+3). Con este resultado, América queda obligado a buscar la remontada en territorio brasileño para seguir con vida en el torneo continental.

Ver Fluminense vs. América de Cali por Copa Sudamericana: ¿dónde lo transmiten?

De esta forma, América deberá ir al imponente estadio Maracaná a buscar la remontada épica que le de el pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Los hinchas que quieran ver el partido deben estar atentos, pues hubo un cambio en el canal que lo transmite, en comparación al partido de ida, que se vio por DirecTV.

La vuelta entre Fluminense y América se podrá ver por ESPN 2. El pitazo inicial está pactado para este 19 de agosto sobre las 7:30 p. m. En caso de clasificar, se enfrentaría al ganador de la llave entre Central Córdoba y Lanús, partido que quedó 1-0 en favor del equipo de Santiago del Estero.

Podría ser el primer fracaso de la ‘Mechita’ este semestre, pues el objetivo era avanzar lo máximo posible en esta competencia. Además, el la Liga BetPlay, América está complicado. Se encuentra en el lugar 18 con apenas 4 puntos, solo por delante de Once Caldas y Millonarios.

¿Cuándo vuelve a jugar el América por Liga BetPlay?

La semana del América no será para nada fácil. Luego de disputar el partido contra ‘Flu’, deberá jugar uno de los clásicos más importantes que tiene el país contra Atlético Nacional. Se jugará en Cali el domingo 24 de agosto a las 6:20 p. m.

