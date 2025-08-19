Este martes, 19 de agosto, sobre las 7:30 de la noche, se llevará a cabo el compromiso de vuelta entre Fluminense y el América de Cali, una llave que va ganando el cuadro brasileño luego de su victoria en el Pascual Guerrero, pero que los vallecaucanos tienen la ilusión de remontar.

En el partido de ida, el equipo de Río de Janeiro consiguió el resultado gracias al autogol de Yerson Candelo y luego la anotación de Agustín Cabobbio, pero gracias a una anotación de Cristian Barrios la llave quedó abierta.

Por esa ilusión de poder avanzar, el técnico Diego Raimondi convocó a sus mejores jugadores para darle vuelta al marcador, mientras que en Fluminense hay algunos problemas que afectarían su juego.

Por qué no jugará Germán Cano contra el América de Cali

Según confirmó el periodista Victor Lessa, quien sigue de cerca toda la actualidad del conjunto brasileño, el delantero Germán Ezequiel Cano, uno de los jugadores más importantes del Fluminense, no estará disponible para este encuentro.

El periodista publicó que el argentino sufrió de un esguince en la rodilla derecha, por lo que no estará ni siquiera convocado para este compromiso que determinará qué equipo clasifica a los cuartos de final.

A entorse no joelho direito de Cano é bem leve e a tendência é que ele tenha condições de enfrentar o Bragantino. Não existe risco de cirurgia. https://t.co/v2ojKHCGPY — Victor Lessa (@Victorg_Lessa) August 19, 2025

Esta es una gran noticia para el cuadro vallecaucano, ya que más allá de que Cano no siempre es titular, cada vez que entra representa un riesgo importante por su impresionante capacidad goleadora.

El conjunto vallecaucano, por su parte, sí tiene a su equipo completo para afrontar este compromiso, que es uno de los más importantes para la institución en los últimos años.

A qué hora juegan Fluminense y el América de Cali

Este partido, correspondiente al juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será este martes 19 de agosto sobre las 7:30 de la noche, hora colombiana.

Dónde ver Fluminense vs. América de Cali

El partido de la Copa Sudamericana se podrá ver por el canal ESPN 2 y la plataforma digital Disney Plus.

