La alegría y entusiasmo del Reinado Nacional del Turismo celebrado en Girardot, Cundinamarca, fue opacada por un evento trágico. Durante el desfile una carroza improvisada sobre una tractomula colapsó, produciendo la muerte de una mujer y 14 personas heridas. El ilícito accidente sucedió cuando las barandas laterales del vehículo cedieron por el peso de los participantes, causando que varios de ellos cayeran al pavimento en frente de los espectadores del evento.

La víctima mortífera fue María Alejandra García Mora, de 36 años, la cual sufrió múltiples trauma tras la caída y fue aplastada por otros participantes que también cayeron desde la carroza. “María Alejandra era una mujer llena de vida y con un amor inmenso por nuestra cultura”, comentó un familiar, reflejando la profunda tristeza que este evento ha dejado en la comunidad. María Alejandra fue trasladada a un centro asistencial, pero lamentablemente llegó sin signos vitales.

Las imágenes de lo que sucedió allí se han difundido en redes sociales. La más clara la dio a conocer el medio local Actualidad Informativa y allí se ve el momento exacto en el que la baranda se rompe y caen muchas personas, la mayoría de ellas, mujeres.

Las investigaciones preliminares muestran que las tractomulas utilizadas como carrozas no tenían los permisos correspondientes, ni la revisión de seguridad necesaria para participar en el desfile, según informó el Cuerpo de Bomberos de Girardot. Estas tractomulas no formaban parte del esquema logístico oficial, pero fueron adaptadas en una improvisación peligrosa para trasladar a los participantes. Según las autoridades, no hubo solicitud formal para la verificación de estos vehículos.

La Alcaldía de Girardot y los organizadores del Reinado Nacional del Turismo emitieron un comunicado lamentando el hecho y aclarando que la tractomula involucrada no estaba acreditada ni autorizada para participar en las festividades. Asimismo, pidieron los responsables del vehículo entregar información para esclarecer las causas de la tragedia.

“unas personas departían en una mula, en un planchón de una mula, en medio de una alborada”, dijo Salomón Said Arias en La FM.

Las indagaciones siguen en curso para determinar las responsabilidades del suceso, teniendo en cuenta la falta de control y supervisión sobre los vehículos que participaron en el desfile. Además, se está trabajando para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el colapso de la baranda, hecho que selló el fatídico destino.

Este desafortunado accidente empañó una de las festividades más tradicionales de Girardot, normalmente una celebración llena de alegría, entretenimiento y cultura.

