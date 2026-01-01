Al día, millones de bogotanos utilizan el sistema de Transmilenio para movilizarse a su sitio de trabajo y luego de vuelta para el hogar, pues estos buses llegan hasta cada rincón de la ciudad con la facilidad de que las personas solo pagan una vez y pueden usar distintos articulados.

Sin embargo, uno de los mayores problemas que tiene el servicio es el de los colados, pues las personas aseguran que no les alcanza o que el sistema es muy precario por ese valor y por eso simplemente deciden meterse sin pagar.

Ahora, teniendo en cuenta este contexto y el aumento del salario mínimo anunciado por el Gobierno Nacional, el alza para el valor de la entrada para 2026 podría ser incluso mayor a lo que se había planeado, pues en un principio se pensó en 250 pesos, pero ahora hay un borrador de decreto que asegura que será de 350 pesos, dejándolo así en 3.550 pesos.

Cuánto más le significa este aumento a los colombianos

Ahora, esta es una cifra que igual preocupa a las personas, incluso si se vieron beneficiadas por el aumento del mínimo, ya que significará un aumento importante en su presupuesto mensual.

Contando con que una persona usaba el servicio ida y vuelta los 30 días del mes, se gastaban 192.000 pesos mensuales en transporte, pero con este aumento ahora pagarán 213.000 pesos mensuales, lo que se traduce en una diferencia de 21.000 pesos.

Por otro lado, si solo lo usan durante 20 días en el mes, el cambio será de 128.000 a 142.000 pesos, que igual es un aumento importante a diferencia del año pasado.

Por eso mismo es que actualmente las personas se han enfocado en adquirir una moto, ya que el valor de gasto mensual puede ser muy similar, pero los trayectos pueden ser menos demorados y un poco más seguros en temas como hurtos, por poner un ejemplo.

Por lo pronto, queda esperar que el alcalde Carlos Fernando Galán y Transmilenio hagan oficial la cifra y la fecha exacta en la cual comenzará a aplicar este nuevo precio en el sistema.

