Cinco días después de la desaparición de Adrián Mathias Pinzón Calvo, de tan solo 11 años, las autoridades confirmaron el desenlace más doloroso. El menor y su padre, Marco Antonio Pinzón, fueron hallados sin vida en una zona boscosa del barrio Los Laches, en el centro-oriente de Bogotá, un sector de difícil acceso ubicado en la parte alta, cerca de la iglesia del barrio Egipto.

Sigue a PULZO en Discover

El hallazgo se produjo tras un aviso de la comunidad, que alertó sobre la presencia de dos personas muertas en el lugar. Inicialmente, la información era confusa y se hablaba de una pareja; sin embargo, al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que se trataba del niño reportado como desaparecido y de su padre.

(Lea también: Dan versión sobre las verdaderas intenciones de Zulma Guzmán: daría giro a caso de niñas envenenadas)

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cuerpo de Adrián Mathias presentaba un disparo en la cabeza. Junto a él fue encontrado su padre, quien, según la hipótesis preliminar de los investigadores, se habría quitado la vida tras asesinar al menor, al dispararse en el pecho. En la escena fue hallada un arma de fuego, elemento clave dentro del proceso investigativo.

Lee También

El lugar fue acordonado de inmediato para permitir el ingreso de unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Policía Judicial, que adelantaron los actos urgentes. Los peritos realizaron la inspección técnica, la fijación fotográfica, la recolección de evidencias y el levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades trabajan ahora en reconstruir las últimas horas de padre e hijo, así como el recorrido que habrían realizado desde el sur de Bogotá hasta la zona donde ocurrió el crimen. También se analizan los mensajes y amenazas enviadas previamente a la madre del menor, que ya hacían parte del expediente y que elevaron el nivel de alerta durante la búsqueda.

(Vea también: Revelan oscuro dato sobre el hombre que habría matado a su hijo de 9 años en Bogotá)

El caso ha causado una profunda consternación en la ciudad, no solo por la violencia del desenlace, sino por los múltiples llamados de auxilio que antecedieron la tragedia. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, el nombre de Adrián Mathias se suma a una dolorosa lista de víctimas que deja preguntas urgentes sobre la protección de la niñez y la atención oportuna en contextos de riesgo familiar y salud mental.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: