La desaparición de Adrián Mathias Pinzón Calvo, un niño de 9 años, terminó en una tragedia que conmociona a Bogotá. El menor fue visto por última vez en la tarde del sábado 17 de enero de 2026, cuando salió del lugar donde vivía, en el barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, acompañado de su padre, Marco Antonio Pinzón. El plan, según la familia, era pasar unas horas juntos y visitar el centro comercial El Ensueño. Adrián nunca regresó.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el niño se encontraba bajo el cuidado de su tía materna, debido a que su madre reside en Estados Unidos y su padre atravesaba un complejo cuadro de salud mental que lo había llevado a permanecer internado en una clínica especializada en la capital.

(Lea también: Dan versión sobre las verdaderas intenciones de Zulma Guzmán: daría giro a caso de niñas envenenadas)

Tras perder contacto con el menor, la familia inició su búsqueda de manera inmediata. La situación tomó un giro alarmante cuando el padre del niño comenzó a enviar mensajes a la madre de Adrián, adjuntando imágenes de un arma de fuego y profiriendo amenazas directas contra la vida del menor. Incluso, realizó una videollamada en la que aseguró que lo mataría.

Lee También

Estos hechos llevaron a las autoridades a priorizar el caso y activar los protocolos de búsqueda urgente. En los avisos oficiales se difundieron las características físicas del niño: medía aproximadamente 1,50 metros, era de contextura gruesa, tez trigueña, ojos cafés oscuros y cabello negro liso. El día de su desaparición vestía un buzo color vino tinto, camiseta negra, jean negro y zapatillas blancas con líneas azules.

En medio de la angustia, la familia hizo un llamado público para obtener cualquier información que permitiera ubicarlo con vida.

En diálogo con El Tiempo, Daniela, tía del menor y quien tenía su custodia desde diciembre, relató los antecedentes del caso. Explicó que el padre había regresado al país en noviembre tras presentar cuadros psiquiátricos delicados, situación que obligó a su hospitalización.

“Por su condición, el niño quedó bajo nuestro cuidado. Yo estaba pendiente de él todo el tiempo, acompañándolo y protegiéndolo”, aseguró. Sin embargo, el hombre insistía en reencontrarse con su hijo. “Decía que quería recuperar el tiempo perdido y que sentía que el niño ya se había olvidado de él”, contó.

Ese sábado, padre e hijo estuvieron varias horas en un parque. En un momento, el hombre le quitó el celular al niño y lo apagó. “Ya en la noche perdimos todo contacto. Después el teléfono apareció bloqueado”, relató Daniela.

(Vea también: Quién estaría tras el asesinato del profesor Neill Cubides en Bogotá: alerta por crueldad del caso)

Cinco días después de la desaparición, el jueves 22 de enero, las autoridades confirmaron el peor desenlace. Adrián Mathias y su padre fueron encontrados sin vida en el barrio Los Laches, en una zona boscosa ubicada en la parte alta del sector, cerca de la iglesia del barrio Egipto, en el centro-oriente de Bogotá.

Según la información preliminar, el niño presentaba un disparo en la cabeza. Su padre, tras asesinarlo, se habría quitado la vida con un disparo en el pecho. El hallazgo fue reportado inicialmente por la comunidad, que alertó sobre la presencia de dos cuerpos en el lugar.

La zona fue acordonada por la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelantaron la inspección técnica, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias para esclarecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos.

El caso deja una profunda herida en la ciudad y reabre el debate sobre el seguimiento institucional en situaciones de riesgo asociadas a salud mental, custodia de menores y amenazas previas, en un contexto que pudo anticipar una tragedia que hoy enluta a una familia entera.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: