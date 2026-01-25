El caso de Adrián Mathias Pinzón Calvo, un niño reportado como desaparecido en Bogotá, terminó en un trágico doble homicidio-suicidio que conmocionó a la ciudad.

El menor salió el sábado 17 de enero de 2026 del barrio Lucero Bajo, en Ciudad Bolívar, junto a su padre, Marco Antonio Pinzón, quien había pedido permiso para compartir con él unas horas.

Sin embargo, el niño nunca regresó a casa. Adrián estaba bajo el cuidado de su tía, ya que su madre reside en Estados Unidos y su padre había sido recluido previamente en una clínica de salud mental por graves problemas psiquiátricos.

La tía del menor había dejado una dura frase que presagiaba algo turbio con el padre del niño. “Nos decía que quería compartir con él, recuperar el tiempo perdido, porque sentía que el niño ya se había olvidado de él”, había apuntado ella en diálogo con El Tiempo.

Tras perder contacto con el menor, la familia inició su búsqueda y presentó la denuncia. La alerta aumentó cuando el padre comenzó a enviar mensajes amenazantes a la madre del niño, incluyendo imágenes de un arma y videollamadas en las que advertía que lo mataría.

Durante varios días, las autoridades difundieron las características físicas y la vestimenta del menor, mientras la familia pedía apoyo ciudadano. El jueves 22 de enero se confirmó el peor desenlace: Adrián y su padre fueron hallados muertos en una zona boscosa del barrio Los Laches.

El niño presentaba un disparo en la cabeza y, según las autoridades, el padre se suicidó tras cometer el crimen. El CTI y la Policía Judicial asumieron la investigación para esclarecer completamente los hechos.

Detalles de la trágica muerte de Adrián Mathias Pinzón

El hallazgo del cadáver del menor se produjo en la madrugada del 22 de enero, tras varios días de intensa búsqueda iniciada por la denuncia de sus familiares.

Según las primeras hipótesis de la Fiscalía General de la Nación y el CTI, el padre habría asesinado al niño y posteriormente se habría suicidado con la misma arma.

Adrián fue visto por última vez en el barrio Lucero Bajo, en Ciudad Bolívar, cuando salió con su padre en lo que parecía un paseo. Desde entonces, ambos apagaron sus teléfonos y se perdió todo contacto.

La familia materna señaló antecedentes de conflictos familiares, problemas de salud mental del padre y amenazas previas contra la madre del menor, quien reside en Estados Unidos.

El caso continúa en investigación para esclarecer completamente los hechos y responsabilidades en este crimen que enluta al país.

