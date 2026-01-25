La muerte de Adrián Mathias Pinzón Calvo, un niño de 9 años, y de su padre, Marco Antonio Pinzón, hallados sin vida en una zona boscosa del barrio Los Laches, en el centro-oriente de Bogotá, dejó al descubierto una historia marcada por una grave crisis de salud mental que, según su familia, ya había encendido múltiples alertas antes del desenlace fatal.

El caso se remonta a la tarde del sábado 17 de enero de 2026, cuando el menor salió del barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, acompañado de su padre. El hombre había pedido permiso para compartir unas horas con el niño y llevarlo al centro comercial El Ensueño, pero Adrián nunca regresó.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el menor se encontraba bajo el cuidado de su tía materna debido a que su madre reside en Estados Unidos y su padre atravesaba un delicado cuadro psiquiátrico. Esta condición había llevado a Marco Antonio Pinzón a permanecer internado en una clínica de salud mental en Bogotá.

En entrevista con este medio, Daniela, tía del menor, explicó que la familia decidió asumir la custodia del niño justamente por el estado del padre.

“Él regresó de Estados Unidos en noviembre con problemas psiquiátricos muy delicados. Por esa razón fue internado y desde entonces el niño quedó bajo nuestro cuidado”, relató en el señalado medio.

Según su testimonio, desde diciembre Adrián vivía con ella, quien se encargaba de acompañarlo y protegerlo. Sin embargo, el padre insistía en retomar el contacto con su hijo, a pesar de las advertencias familiares.

“Él decía que quería recuperar el tiempo perdido, que sentía que el niño ya se había olvidado de él”, contó Daniela.

El día de la desaparición, padre e hijo estuvieron varias horas juntos en un parque. Durante ese encuentro, el hombre le quitó el celular al menor y lo apagó. “En la noche ya no supimos nada más de ellos. Después el teléfono apareció bloqueado”, recordó la tía.

Horas más tarde, la angustia aumentó cuando el padre comenzó a enviar mensajes amenazantes a la madre del niño, acompañados de fotografías de un arma de fuego. Incluso realizó una videollamada en la que amenazó con quitarle la vida al menor, lo que llevó a las autoridades a elevar el nivel de riesgo y priorizar la búsqueda.

La familia denunció de inmediato los hechos y pidió ayuda ciudadana, mientras se difundían las características físicas y la ropa que Adrián llevaba el día de su desaparición.

Cinco días después, el jueves 22 de enero, se confirmó la peor noticia. Adrián Mathias fue hallado muerto con un disparo en la cabeza. Su padre, tras cometer el crimen, se disparó en el pecho y falleció en el mismo lugar.

El hallazgo fue reportado por la comunidad, que alertó sobre dos personas sin vida en una zona boscosa de Los Laches, cerca de la iglesia del barrio Egipto. Al sitio llegaron unidades de la Policía y del CTI de la Fiscalía, que realizaron la inspección técnica y el levantamiento de los cuerpos.

Para la familia, el caso deja una dolorosa reflexión sobre la atención y el seguimiento a personas con trastornos mentales severos, especialmente cuando hay menores de por medio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, mientras el caso reabre el debate sobre la necesidad de mayores controles, acompañamiento institucional y prevención en situaciones donde la salud mental representa un riesgo latente.

