El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, dio a conocer el cronograma de las entregas de recursos para el primer semestre de 2026, que benefician a una amplia gama de la población colombiana, desde los adultos mayores hasta los jóvenes en la etapa de educación superior.

Esta información ratifica las palabras de Rodríguez Amaya respecto a que “El gobierno del presidente Gustavo Petro mantendrá su compromiso con la protección social, priorizando a poblaciones vulnerables como adultos mayores, familias pobres con infantes o discapacitados, y jóvenes en formación”, declaraciones que dio en exclusiva a Caracol Radio hace unos meses.

Dentro de los programas gubernamentales más destacados se encuentran Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz. A lo largo del 2025, el gobierno colombiano destinó más de 5,3 billones de pesos a estos programas, favoreciendo a aproximadamente 3,3 millones de hogares y aportando significativamente a la reducción de la pobreza en el país.

En cuanto al programa Renta Joven, su principal objetivo es el de fomentar la educación superior y la movilidad social. A partir del 18 de febrero, los estudiantes beneficiarios del programa recibirán al menos 400.000 pesos por ciclo.

El objetivo principal de este programa es apoyar la permanencia y graduación de jóvenes en la educación superior, promoviendo así la obtención de empleo, el emprendimiento y la continuidad en programas de posgrado.

Finalmente, el programa Jóvenes en Paz, liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, ofrece una ruta integral a jóvenes con articulación interinstitucional, iniciando su ciclo 2026 el 20 de febrero.

