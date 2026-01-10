El equipo de prensa del cantante Yeison Jiménez confirmó la muerte del artista en un accidente aéreo ocurrido cuando una avioneta intentaba despegar en Paipa. En la aeronave viajaban otras cinco personas, entre ellas el capitán Hernando Torres, quien pilotaba el vuelo, y los tripulantes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Yeison Jiménez, de 34 años y oriundo de Manzanares, Caldas, se dirigía a Marinilla, Antioquia, donde tenía prevista una presentación en la noche de este mismo día. La productora de eventos Sírvalo Pues informó que el cantante se desplazaba en una avioneta desde Málaga hacia Marinilla cuando ocurrió la tragedia, que terminó de manera fatal para el intérprete de música popular.

Julio César Serna, alcalde de Marinilla, fue el encargado de informarles a las personas que habían llegado a las Fiestas Populares de la Vaca sobre el fallecimiento de Yeison.

“La avioneta en la que venía Yeison Jiménez se estrelló en Boyacá y nos dijeron que todos los ocupantes fallecieron. Su banda se encontraba aquí, se están retirando y la información que estamos recibiendo es la confirmación del fallecimiento del cantante”, fueron sus palabras y la reacción de sus fanáticos fue estremecedora, algunos quedaron en silencio y otros gritaron de dolor.

A su vez, hubo comunicado de la administración municipal, donde expresó su solidaridad y condolencias a la familia del artista, a su equipo de trabajo, amigos y seguidores, así como a los seres queridos de las demás víctimas que iban a bordo de la aeronave.

En señal de respeto y homenaje, se realizará un minuto de silencio durante la jornada y, en el horario en que estaba programado el show, se llevará a cabo un acto simbólico en su memoria. Marinilla se unió al duelo nacional y elevó una oración por el descanso eterno del artista y de las demás víctimas.

