En la tarde de este sábado 10 de enero en el departamento de Boyacá se presentó un trágico accidente que enluta a la música popular en Colombia. Un vuelo chárter con origen en el aeropuerto de Paipa, no logró alcanzar la altura necesaria durante el despegue y culminó en un fatal siniestro en un potrero cercano al final de la pista, donde la aeronave terminó incinerándose en su totalidad, según lo confirmó la Gobernación de Boyacá.

Sigue a PULZO en Discover

La aeronave viajaba con dirección a la ciudad de Medellín y entre las víctimas de este accidente se encuentra Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, así como otros cinco individuos que aparentemente formarían parte de su equipo de trabajo, según información preliminar citada por el periódico El Tiempo.

Yeison Jiménez, originario de Manzanares, en el departamento de Caldas, es uno de los más destacados exponentes de música popular en Colombia, con éxitos radiales como ‘Aventurero’, ‘Maldita traga’, entre otros. Su popularidad se había extendido más allá de las fronteras colombianas, siendo admirado en diferentes países de América Latina donde la música popular goza de gran acogida.

El día del accidente, Jiménez y su equipo se habían presentado en un concierto en el departamento de Boyacá, y se encontraban en el viaje hacia Medellín, con la finalidad de seguir hacia el municipio de Marinilla, donde tenían programada una presentidad para esa misma noche.

Lee También

La Gobernación en su comunicado dio a conocer el listado de las víctimas y envió un mensaje de condolencias a sus familiares.

Gobernación de Boyacá

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.