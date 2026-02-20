Una emergencia ocurrió en la madrugada de este viernes 20 de febrero en el sector de Rosales, en Bogotá, donde una persona resultó herida en medio de un grave incendio que ocurrió en el sector de Rosales, en los cerros orientales de Bogotá y en una de las zonas más exclusivas de la capital de la República, según informó Noticias Caracol.

Lo que se sabe es que una persona resultó herida y fue llevada a un centro asistencial. En este lugar, una vivienda se habría quemado y obligó a evacuar todo un edificio. Bomberos lograron controlar la emergencia, de acuerdo con el noticiero.

Información en desarrollo…

