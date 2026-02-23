Una controversia política se desató en el Valle del Cauca luego de que el candidato a la Cámara de Representantes Jaime Arizabaleta, del partido Centro Democrático, hiciera un llamado público para eliminar lo que calificó como publicidad ilegal del aspirante presidencial Iván Cepeda en Cali; y aseguró que lo iba a borrar.

El episodio surgió por un video difundido en redes sociales en el que el candidato cuestionó la presencia de un mural político en Candelaria, municipio del área metropolitana, y anunció que sería borrado. En sus declaraciones aseguró que ese tipo de intervenciones no contaban con permisos y constituían una ocupación indebida del espacio público, por lo que invitó a ciudadanos a replicar la acción en otros sectores.

Finalmente, el mural fue borrado, según se observa en un video publicado por el propio candidato, quien tildó como ilegal ese tipo de publicidad y como una falta contra el espacio público.

Caleños: Esta mañana borramos todos los murales ilegales de Iván Cepeda en Cali. Si en su municipio hay más, mándenos la ubicación. Vamos a borrarlos. pic.twitter.com/tfnd0RGLyL — Jaime Arizabaleta (@jarizabaletaf) February 23, 2026

De otro lado, en Bogotá se presentó una situación similar, de acuerdo con el también candidato del CD, Josías Fiesco, quien afirmó que fue borrado un mural en avenida Rojas con calle 63.

La situación desató reacciones desde distintos sectores políticos locales. Voceros comunitarios defendieron el mural, al indicar que correspondía a una expresión artística impulsada por jóvenes del territorio, mientras cuestionaron la actuación del candidato y su equipo por considerar que vulneraba el respeto al trabajo colectivo.

Los espacios públicos no son para campañas políticas con publicidad ilegal y, menos aún, de personas que tienen mucho por explicar, como Iván Cepeda; por ejemplo, la información suya dentro de los computadores de las FARC y su cercanía con Santrich e Iván Márquez. Seguiremos… pic.twitter.com/qevAnpaTxc — Josias Fiesco (@josiasfiesco) February 23, 2026

Qué dice la norma sobre la publicidad política en Colombia

Según la legislación vigente, la propaganda política corresponde a toda forma de publicidad destinada a promover el voto por candidatos o partidos, y su difusión en espacios públicos solo está permitida dentro de los periodos autorizados antes de las elecciones.

Además, el uso del espacio público requiere permisos de autoridades locales y el cumplimiento de regulaciones sobre publicidad exterior visual. En caso de incumplimiento, corresponde a entidades competentes ordenar el retiro del material, no a particulares.

Entre los organismos con funciones de vigilancia se encuentra el Consejo Nacional Electoral, encargado de supervisar aspectos relacionados con campañas y financiación política.

Por otra parte, frente al aumento de piezas de campaña visibles en distintos puntos de la ciudad, la administración de Cali anunció un refuerzo en las acciones de vigilancia sobre la instalación de publicidad política. Los reportes indican presencia de material proselitista en corredores como la avenida Pasoancho, la autopista Suroriental y sectores del centro de Cali, lo que motivó un llamado institucional al cumplimiento de las reglas.

Según lo expuesto por la Secretaría de Seguridad de Cali, y citado por Blu Radio, la normativa vigente solo permite la difusión de propaganda que cuente con permiso previo, como ocurre con las vallas autorizadas. En ese sentido, la colocación de avisos en infraestructura pública —entre ellos postes, puentes o superficies no habilitadas— carece de respaldo legal, por lo que las autoridades pueden ordenar su retiro.

