En medio de los movimientos en la economía de Colombia, Sándwich Qbano sorprendió al exponer detalles sobre su negocio y datos de los planes que tiene de cara al futuro en el país.

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Qbano reafirmó su apuesta por el modelo de franquicias que hoy representa el 90 % de su red de puntos de venta, proyectando una expansión sostenida tanto a nivel nacional como internacional en los próximos años.

Según datos de la compañía en un comunicado, la estrategia de crecimiento a tres años se enfoca en una expansión de la marca Qbano en ciudades intermedias y la consolidación de nuevas líneas de negocio como Pizzamanía, (pizzería reconocida con 5 sedes en la ciudad de Cali).

Asimismo, aseguró que a cinco años se prevé el desarrollo de una Franquicia Máster para acelerar su llegada a mercados internacionales, en países como Panamá y Estados Unidos, donde la marca ya tiene presencia.

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La empresa Qbano destacó que el impacto económico del modelo es significativo ya que actualmente, la operación deja más de 1.500 empleos directos y 2.000 indirectos en el país, mientras que cada nuevo punto de venta aporta entre 6 y 12 empleos directos, además de dinamizar economías locales a través de la contratación de servicios y proveedores. Este efecto es especialmente relevante en ciudades intermedias, donde las franquicias se convierten en motores de desarrollo y formalización del sector gastronómico.

En términos de inversión, la compañía afirmó que ha mantenido históricamente niveles superiores a los $ 10.000 millones de pesos en periodos de expansión intensiva, una tendencia que se mantendrá durante los próximos tres años con la apertura estimada de 8 a 10 nuevos locales por año.

Qbano aclaró que la selección de nuevas ubicaciones responde a un análisis que incluye variables como densidad poblacional, poder adquisitivo, infraestructura comercial, logística y nivel de competencia, lo que permite garantizar la viabilidad y sostenibilidad de cada punto de venta.

Uno de los factores que la marca resaltó como fortaleza del modelo es la confianza de los inversionistas, pues indica que registra un alto índice de multifranquiciados, evidenciando la rentabilidad del negocio y la posibilidad de crecimiento dentro de la misma red.

En este sentido, explicó que el punto de equilibrio operativo suele alcanzarse entre los 6 y 12 meses, mientras que el retorno de la inversión se proyecta entre 18 y 36 meses, dependiendo de la gestión y ubicación.

Además, la compañía remarcó su resiliencia frente a coyunturas económicas como la inflación, gracias a una cadena de abastecimiento con 99,5 % de insumos nacionales, lo que reduce la exposición a la tasa de cambio y mantiene la competitividad con calidad.

“El éxito del modelo no depende únicamente de la marca. La disciplina operativa, el liderazgo del franquiciado y la conexión con la cultura organizacional son determinantes. Por eso, ofrecemos acompañamiento constante, capacitación continua y una estructura sólida que respalda a cada socio”, señaló María del Pilar Amorocho, Gerente General de FSQ, corporativo dueño de Qbano y Pizzamania.

La marca indicó que entre los principales diferenciales del modelo se destacan un producto icónico con alto reconocimiento, una propuesta de valor percibida como cercana al consumidor local y una trayectoria de más de 46 años en el mercado colombiano.

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