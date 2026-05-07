La tranquilidad de la Iglesia La Ermita, uno de los símbolos históricos y espirituales más importantes de Cali, se vio interrumpida por un episodio de violencia y misticismo que dejó a la comunidad católica en ‘shock’. Durante la jornada del miércoles 6 de mayo, un hombre de aproximadamente 30 años irrumpió en el templo y, en medio de gritos y ataques de furia, destruyó gran parte del patrimonio religioso del lugar.

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El sujeto, que mostraba un visible estado de alteración, lanzó al suelo y destrozó icónicas imágenes de santos y de Jesús. Lo que más generó pánico entre los fieles que se encontraban orando fue el relato del individuo, quien, según testigos presenciales, gritaba repetidamente que él era “el diablo”. Mientras algunos asistentes corrían buscando refugio ante el temor de que el hombre portara un arma, otros grababan con sus celulares el desolador panorama de figuras partidas en el suelo.

La Policía Nacional llegó al recinto tras el llamado desesperado de la ciudadanía y encontró al hombre aún generando daños. Los uniformados lograron capturarlo de inmediato para evitar agresiones contra los asistentes. Aunque algunos feligreses sugirieron que el comportamiento podría estar ligado al consumo de sustancias alucinógenas, las autoridades aún no han confirmado el estado médico o toxicológico del detenido.

El padre Javier Alvarado, capellán de La Ermita, lamentó profundamente el suceso y calificó el acto como un episodio de vandalismo sin precedentes en el templo. “Ha sido un ataque muy lamentable. No creemos que haya sido un ataque premeditado contra la Iglesia, sino más bien de alguien con problemas personales o emocionales particulares”, explicó el párroco en diálogo con el diario El País.

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Sin embargo, el balance de daños es crítico. Según Alvarado, el agresor logró afectar casi la totalidad de las imágenes que adornaban el templo, las cuales son visitadas diariamente por miles de turistas y devotos. La parroquia ya analiza, junto a un equipo de abogados, las acciones legales que se tomarán contra el responsable.

#Iglesia | Debido a la profanación a la Capilla de La Ermita, en el centro de #Cali, en donde un hombre destruyó y dañó todas las imágenes religiosas del #Templo, estarán cerradas sus puertas hasta el sábado 9 de mayo a las 10am, como signo penitencial por este hecho. pic.twitter.com/NaEgcnL60g — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) May 6, 2026

Tras el ataque, la Iglesia La Ermita anunció que iniciará labores de restauración para intentar recuperar las piezas afectadas. El capellán hizo un llamado a la comunidad para que brinden apoyo, tanto en oración como en gestos solidarios, para levantar nuevamente el esplendor del templo. “Les compartimos una tristeza y un dolor; cualquier actitud solidaria se las agradeceremos”, puntualizó.

El video de la destrucción se volvió viral en cuestión de minutos, reabriendo el debate sobre la seguridad en los centros religiosos y el respeto por el patrimonio histórico de la capital del Valle, en un hecho que muchos ya catalogan como un “sacrilegio” en pleno corazón de la ciudad.

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