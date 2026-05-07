La decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado masivo de cerca de seis millones de usuarios hacia la Nueva EPS generó una fuerte reacción en los medios de comunicación. Uno de los críticos más punzantes fue el periodista Néstor Morales, quien en su espacio radial calificó la intención del Gobierno Nacional como un “intento fallido” que ponía en riesgo la estabilidad del sistema sanitario colombiano.

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Para Morales, el fallo no es solo un revés judicial, sino un “golpe al Gobierno” que protege el derecho fundamental de los pacientes a elegir su entidad prestadora de salud. “Los pacientes tienen el derecho de elegir a qué EPS se afilian y no es Petro el que decide”, sentenció el comunicador, subrayando que la libertad de elección es un pilar que el Ejecutivo pretendía saltarse en su búsqueda por centralizar la atención.

El periodista fue severo al evaluar la gestión actual de la Nueva EPS, la cual ya se encuentra intervenida por el Estado. Según Morales, la entidad no ha demostrado capacidad para gestionar satisfactoriamente a sus actuales 11 millones de afiliados, por lo que pretender sumarle 6 millones más sería una decisión irresponsable. “Si no han podido con 11 millones de pacientes, mucho menos van a poder con 18”, afirmó, tildando la situación actual de la salud en el país como un “desastre público”.

Además del colapso administrativo, Morales advirtió sobre las consecuencias humanas de un traslado de tal magnitud. Según su análisis, mover a millones de personas de un sistema a otro de manera abrupta significa, en la práctica, la interrupción de tratamientos vitales, la pérdida de citas especialistas y un caos en los trámites administrativos que los pacientes más vulnerables no podrían soportar.

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Respecto a los argumentos del presidente Gustavo Petro, quien sostiene que estas decisiones judiciales frenan el fortalecimiento de la salud territorial, Morales fue tajante. Señaló que el Consejo de Estado le recordó al mandatario que el deseo de reformar el sistema no es un argumento válido para poner en riesgo la vida de los colombianos.

Finalmente, el periodista lanzó un dardo directo a la forma en que el mandatario ha manejado sus primeros años de gestión: “Y así se le fueron los 4 años a Petro, quejándose, culpando a los demás y tomando decisiones equivocadas”. Con este fallo, el debate sobre la reforma a la salud por vía administrativa vuelve a quedar en el limbo, mientras los pacientes de las EPS intervenidas siguen a la espera de certezas sobre su futuro médico.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.