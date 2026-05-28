Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, recibieron un nuevo golpe judicial luego de que la Cámara Federal de Casación confirmara el decomiso de sus bienes en la causa Vialidad, proceso por el que la exmandataria argentina cumple una condena de seis años de prisión por corrupción.

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La decisión dejó en condiciones de ejecución inmediata el decomiso de bienes por cerca de 685 millones de pesos argentinos. Esto ocurrió después de que la Casación rechazara el recurso extraordinario con el que la defensa buscaba que la Corte Suprema revisara la medida.

Aunque todavía existe la posibilidad de acudir a la Corte Suprema mediante un recurso de queja, esa presentación no frena el avance sobre los bienes. El caso mantiene bajo presión judicial a la expresidenta y a sus hijos, quienes también intentaron impedir el decomiso de propiedades entregadas como adelanto de herencia, según dio a conocer La Nación de Argentina.

Cabe mencionar que la condena económica debe ser asumida solidariamente por todos los condenados en la causa Vialidad. Sin embargo, Cristina Kirchner y sus hijos aparecen como los principales afectados debido a que otros involucrados, como el empresario Lázaro Báez, ya perdieron gran parte de sus activos en otros procesos judiciales relacionados con lavado de dinero.

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La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los representantes legales de Máximo y Florencia Kirchner.

Hornos sostuvo que las defensas no demostraron la existencia de una cuestión federal suficiente para justificar la intervención de la Corte Suprema. Además, señaló que los argumentos presentados se concentraban en desacuerdos sobre la interpretación del decomiso y no sobre vulneraciones constitucionales.

El medio citado también recogió uno de los apartes más contundentes del magistrado, quien afirmó que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Según explicó el juez, el objetivo del decomiso es impedir que hechos de corrupción dejen beneficios económicos permanentes para quienes participaron en ellos.

Luego de quedar firme la sentencia, el tribunal oral que impuso las condenas ya envió un oficio a la Corte Suprema para avanzar con la ejecución de los bienes. Entre las propiedades que podrían quedar bajo control judicial aparecen 111 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, sobre los cuales las autoridades buscan definir posibles destinos y utilidades institucionales.

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