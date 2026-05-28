Argentina comenzó oficialmente su camino hacia el Mundial 2026 con la publicación de la lista definitiva de convocados y un emotivo video que rápidamente provocó impacto entre los aficionados argentinos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El último baile de la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿llamado a Freddy Hurtado es un aviso?)

La selección dirigida por Lionel Scaloni presentó a los jugadores que defenderán el título mundial conseguido en Qatar 2022, en una convocatoria liderada nuevamente por Lionel Messi y con varias figuras consolidadas del fútbol europeo.

El anuncio estuvo acompañado de un video cargado de simbolismo, emoción y referencias a la historia reciente de la ‘Albiceleste’, apostando por revivir la conexión emocional que dejó la conquista mundial hace cuatro años.

Lee También

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Messi lidera la lista de Argentina para el Mundial 2026

La gran referencia de la convocatoria vuelve a ser Lionel Messi, quien aparece como uno de los líderes del grupo junto a jugadores históricos como Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.

En el ataque también destacan nombres como Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone.

Mientras tanto, en el arco, Scaloni apostó por la experiencia de Emiliano Martínez, figura clave en el título mundial de Qatar.

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial. ¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/TW03A6xGre — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Los convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Juan Musso.

Gerónimo Rulli.

Emiliano Martínez.

Defensas

Leonardo Balerdi.

Nicolás Tagliafico.

Gonzalo Montiel.

Lisandro Martínez.

Cristian Romero.

Nicolás Otamendi.

Facundo Medina.

Nahuel Molina.

Mediocampistas

Leandro Paredes.

Rodrigo De Paul.

Valentín Barco.

Giovani Lo Celso.

Exequiel Palacios.

Alexis Mac Allister.

Enzo Fernández.

Delanteros

Julián Álvarez.

Lionel Messi.

Nicolás González.

Thiago Almada.

Giuliano Simeone.

Nicolás Paz.

José Manuel López.

Lautaro Martínez.

Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar

La ‘Albiceleste’ llegará al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas tras conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022 y consolidar uno de los procesos más exitosos de los últimos años en selecciones nacionales.

Ahora, el reto del equipo de Scaloni será intentar defender el campeonato en una edición histórica del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

* Pulzo.com se escribe con Z