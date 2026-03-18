Luego de la alerta por una supuesta campaña para influir en apuestas electorales, usuarios en Colombia reportaron que las páginas Polymarket.com y polymarket.com/r/discord aparecen bloqueadas. Al intentar ingresar, se muestra el mensaje “no se puede acceder a este sitio”, acompañado de una advertencia oficial que señala: “advertencia páginas online ilegales. Esto pasa cuando usted ingresa a una página online de apuestas ilegales”.

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El bloqueo ocurre en medio de cuestionamientos sobre el uso de esta plataforma de predicciones para influir en la percepción electoral. Polymarket funciona como un mercado donde los usuarios apuestan dinero sobre distintos eventos, incluyendo elecciones, sin una metodología estadística formal, lo que ha despertado dudas sobre la validez de sus resultados.

Bloqueo a Polymarket en Colombia/ Captura de pantalla

Polymarket bloqueado en Colombia luego de alerta por apuestas electorales

De acuerdo con El Colombiano, surgió un señalamiento sobre una presunta manipulación en favor del senador Iván Cepeda dentro de ese mercado. Un usuario identificado como @cryptobasenji aseguró haber detectado una billetera creada exclusivamente para comprar la opción “Cepeda YES”, con patrones de compra repetitivos y automatizados que, según su análisis, podrían inflar artificialmente las probabilidades.

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Según el medio citado, el denunciante explicó que esta billetera habría operado con bots que ejecutaban múltiples transacciones en cuestión de minutos, además de utilizar mecanismos para ocultar el origen del dinero. Incluso habló de una estrategia estructurada que incluiría muros de compra temporales para sostener el precio antes de retirarse.

Sin embargo, la opinión del ingeniero e inversionista Hernán Jaramillo señaló que, aunque estos movimientos pueden alterar los precios, no necesariamente constituyen manipulación deliberada. Explicó que, en mercados con baja liquidez, montos relativamente pequeños pueden cambiar de forma significativa las probabilidades mostradas.

En línea con esto, Jaramillo advirtió que estos mercados reflejan el equilibrio entre quienes apuestan en un momento específico, más que una medición fiel de la realidad electoral. Por ello, insistió en que los resultados deben interpretarse con cautela, especialmente cuando hay pocos participantes.

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Cabe mencionar que la plataforma ya había sido objeto de acciones por parte de Coljuegos, entidad que solicitó su bloqueo al considerar que las apuestas sobre eventos electorales no están reguladas en Colombia.

“Las apuestas sobre eventos electorales no están reguladas en el país y, por lo tanto, representan una modalidad ilegal de juegos de suerte y azar. Debido a ello, Coljuegos solicitó a los proveedores de servicios de internet el bloqueo del portal web Polymarket, a través del cual se realizan predicciones, se recauda dinero y se cursan apuestas en criptomonedas sin la respectiva autorización por parte de la entidad”, señaló la entidad.

En ese sentido, el acceso restringido que ahora reportan usuarios se alinea con las advertencias del Gobierno sobre el uso de plataformas de apuestas ilegales.

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