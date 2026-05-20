La ilusión de la Selección de fútbol de la República Democrática del Congo rumbo al Mundial de 2026 se vio golpeada por una delicada emergencia sanitaria que mantiene en alerta al país africano. El combinado nacional suspendió un campamento de preparación y otros eventos con aficionados debido al brote de ébola que afecta a varias regiones del territorio congoleño.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Selección Colombia, atenta: Congo presentó convocados para Mundial con jugadores de Premier)

La noticia cayó como un baldado de agua fría para los seguidores de los ‘Leopardos’, que viven con expectativa una clasificación histórica a la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Sébastien Desabre tenía previsto afinar detalles antes del debut frente a Portugal, programado para el 17 de junio en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

No obstante, el panorama cambió drásticamente por la expansión del virus Bundibugyo, una variante del ébola que ya deja más de 130 fallecidos y centenares de casos sospechosos en Congo. La Organización Mundial de la Salud catalogó la situación como una “emergencia de importancia internacional”, debido a la rapidez con la que se propaga la enfermedad y a la dificultad para contenerla.

Lee También

La Selección de la República Democrática del Congo tomó la decisión de cancelar la concentración local para proteger a jugadores, cuerpo técnico y trabajadores vinculados a la preparación mundialista. Además, también quedó suspendido un encuentro masivo con hinchas que estaba contemplado dentro de la agenda previa al viaje hacia Norteamérica.

(Lea también: Brasil presenta su lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 con el regreso de Neymar y liderados por Ancelotti)

¿Congo podría perderse el Mundial 2026 por el brote del ébola?

Pese al complejo escenario, por ahora la Fifa no contempla excluir a los celestes de la competencia orbital. El organismo sigue de cerca el avance del brote y mantiene comunicación constante con autoridades sanitarias y deportivas del país africano para evaluar cualquier novedad relacionada con la salud pública.

La preocupación crece porque expertos advierten que el virus podría expandirse hacia zonas vecinas si no se controla rápidamente. Equipos médicos y autoridades locales intensifican labores para evitar un aumento todavía mayor de contagios en comunidades vulnerables.

Mientras tanto, ‘los Leopardos’ conservan intacta la esperanza de competir en el Mundial de 2026. La convocatoria oficial incluye futbolistas de experiencia internacional y figuras presentes en ligas importantes de Europa. Entre los nombres más destacados aparecen Cédric Bakambu, Aaron Wan-Bissaka, Yoane Wissa, Chancel Mbemba y Gaël Kakuta.

El cuerpo técnico confía en que la preparación no se vea demasiado afectada pese a la cancelación del campamento. La intención del combinado nacional es trasladar parte de sus entrenamientos fuera del país para disminuir riesgos relacionados con la emergencia sanitaria.

La Copa del Mundo de 2026 contará con un formato inédito de 48 selecciones y tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de ese contexto histórico, la participación de RD Congo despierta expectativa entre aficionados africanos, aunque la crisis sanitaria ahora ocupa toda la atención dentro del país.

* Pulzo.com se escribe con Z