La Aeronáutica Civil de Colombia anunció la suspensión temporal de los vuelos comerciales en el Aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, debido a trabajos de mantenimiento correctivo que se adelantarán en la pista de la terminal aérea, este sábado 31 de enero.

De acuerdo con la entidad, las labores se adelantarán con el objetivo de preservar la seguridad operacional y proteger la integridad de los usuarios, luego de que se identificaran riesgos que requieren intervención técnica inmediata.

Mientras se desarrollan los trabajos, el aeropuerto solo permitirá operaciones helicoportadas, lo que implica que las aerolíneas comerciales no podrán operar desde ni hacia Popayán durante este periodo.

La Aerocivil reiteró que la seguridad de los pasajeros y de las operaciones aéreas es prioritaria y está por encima de cualquier otra consideración, por lo que las medidas adoptadas buscan garantizar condiciones seguras antes de reanudar la operación normal.

Finalmente, la autoridad aeronáutica agradeció la comprensión de los viajeros, aerolíneas y la comunidad en general, y aseguró que las acciones adelantadas permitirán una pronta solución y el restablecimiento seguro de los vuelos comerciales.

