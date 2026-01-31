author
Escrito por:  Winnie Rodríguez
Redactora     Ene 31, 2026 - 9:42 am

Las universidades más reconocidas del país no fueron las que más estudiantes sumaron en los últimos años, según un análisis de cifras oficiales. Los datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) revelan que instituciones enfocadas en población de estratos medios y bajos registraron los mayores aumentos de matrícula entre 2021 y 2024.

El estudio tomó como referencia los datos consolidados hasta 2024 y los comparó con los de 2021, cuando el sistema educativo comenzó a estabilizarse tras la pandemia. El resultado muestra que universidades tradicionales como Los Andes, la Javeriana o la Nacional mantuvieron cifras estables, con leves variaciones, lejos de los grandes saltos vistos en otras instituciones.

(Vea también: Sigue dolor de cabeza para el Gobierno por títulos profesionales: serían 779 que no están en regla)

La universidad que más creció en número absoluto de estudiantes fue la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que además se convirtió en la institución con mayor cantidad de alumnos en el país. En el sector privado, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) encabezó el crecimiento, seguida por otras instituciones que ampliaron de forma notable su base estudiantil.

Lee También

El informe también destacó casos de incrementos porcentuales llamativos, como el de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Fundación Universitaria Salesiana, ambas con ofertas académicas de fuerte componente virtual. No obstante, el medio también recordó que algunas instituciones con crecimiento acelerado han estado bajo cuestionamientos, como la Fundación San José.

(Vea también: Aviso para colombianos que quieren papeles legales en España: así es el proceso)

En contraste, señaló que varias universidades enfrentaron una fuerte caída en sus matrículas. El caso más crítico es el de la Universidad Autónoma de Colombia, actualmente intervenida por el Ministerio de Educación, cuya reducción de estudiantes ha sido drástica en menos de una década. Otras instituciones privadas tradicionales también perdieron miles de alumnos en el mismo periodo.

Universidades que ganaron más estudiantes

  • Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
    2021: 107.701
    2024: 172.315
    64.614
  • Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)
    2021: 31.642
    2024: 56.101
    24.459
  • Corporación Universitaria Iberoamericana (Ibero)
    2021: 16.155
    2024: 27.491
    11.336
  • Universidad del Valle
    2021: 25.976
    2024: 35.043
    9.067
  • Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
    2021: 2.298
    2024: 7.880
    5.582
    242 %
  • Fundación San José
    2021: 2.198
    2024: 5.656
    3.458
    157 %
  • Universidad Santiago de Cali
    2021: 20.107
    2024: 23.391
    3.284
  • Universidad del Sinú (Unisinú)
    2021: 13.174
    2024: 15.769
    2.595
  • Fundación Universitaria San Martín
    2021: 4.660
    2024: 7.215
    2.555
  • Universidad Manuela Beltrán
    2021: 6.315
    2024: 8.834
    2.519
  • Universidad EAN
    2021: 9.889
    2024: 12.304
    2.415
  • Fundación Universitaria Compensar
    2021: 7.238
    2024: 9.138
    1.900
  • Fundación Universitaria Los Libertadores
    2021: 7.272
    2024: 9.013
    1.741
  • Universidad INCCA
    2021: 1.110
    2024: 2.819
    1.709
    154 %
  • Fundación Universitaria Salesiana
    2021: 77
    2024: 282
    230 %
Lee También

Universidades que perdieron más estudiantes

  • Universidad Autónoma de Colombia
    2016: 8.107
    2021: 1.850
    2024: 563
    93 % en nueve años
  • Universidad Central
    2020: 10.118
    2024: 6.883
    3.235
  • Universidad Cooperativa
    2021: 38.672
    2024: 35.454
    3.218
  • Universidad Católica de Colombia
    2021: 10.129
    2024: 7.581
    2.548
  • Universidad de Medellín
    2021: 10.011
    2024: 7.467
    2.544
  • Universidad del Norte
    2021: 14.668
    2024: 12.709
    1.959
  • Universidad la Gran Colombia
    2021: 11.461
    2024: 9.511
    1.950
  • Corporación Universitaria Remington
    2021: 19.438
    2024: 17.782
    1.656
  • Universidad Pontificia Bolivariana
    2021: 24.013
    2022: 22.419
    1.594
  • Universidad Católica Luis Amigó
    2021: 15.468
    2024: 13.958
    1.510
  • Escuela de Artes y Letras
    2021: 1.451
    2024: 882
    42,8 %

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO