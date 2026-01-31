Las universidades más reconocidas del país no fueron las que más estudiantes sumaron en los últimos años, según un análisis de cifras oficiales. Los datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) revelan que instituciones enfocadas en población de estratos medios y bajos registraron los mayores aumentos de matrícula entre 2021 y 2024.

El estudio tomó como referencia los datos consolidados hasta 2024 y los comparó con los de 2021, cuando el sistema educativo comenzó a estabilizarse tras la pandemia. El resultado muestra que universidades tradicionales como Los Andes, la Javeriana o la Nacional mantuvieron cifras estables, con leves variaciones, lejos de los grandes saltos vistos en otras instituciones.

La universidad que más creció en número absoluto de estudiantes fue la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que además se convirtió en la institución con mayor cantidad de alumnos en el país. En el sector privado, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) encabezó el crecimiento, seguida por otras instituciones que ampliaron de forma notable su base estudiantil.

El informe también destacó casos de incrementos porcentuales llamativos, como el de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Fundación Universitaria Salesiana, ambas con ofertas académicas de fuerte componente virtual. No obstante, el medio también recordó que algunas instituciones con crecimiento acelerado han estado bajo cuestionamientos, como la Fundación San José.

En contraste, señaló que varias universidades enfrentaron una fuerte caída en sus matrículas. El caso más crítico es el de la Universidad Autónoma de Colombia, actualmente intervenida por el Ministerio de Educación, cuya reducción de estudiantes ha sido drástica en menos de una década. Otras instituciones privadas tradicionales también perdieron miles de alumnos en el mismo periodo.

Universidades que ganaron más estudiantes

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

2021: 107.701

2024: 172.315

64.614

2021: 31.642

2024: 56.101

24.459

2021: 16.155

2024: 27.491

11.336

2021: 25.976

2024: 35.043

9.067

2021: 2.298

2024: 7.880

5.582

242 %

2021: 2.198

2024: 5.656

3.458

157 %

2021: 20.107

2024: 23.391

3.284

2021: 13.174

2024: 15.769

2.595

2021: 4.660

2024: 7.215

2.555

2021: 6.315

2024: 8.834

2.519

2021: 9.889

2024: 12.304

2.415

2021: 7.238

2024: 9.138

1.900

2021: 7.272

2024: 9.013

1.741

2021: 1.110

2024: 2.819

1.709

154 %

2021: 77

2024: 282

230 %

Universidades que perdieron más estudiantes

Universidad Autónoma de Colombia

2016: 8.107

2021: 1.850

2024: 563

93 % en nueve años

2020: 10.118

2024: 6.883

3.235

2021: 38.672

2024: 35.454

3.218

2021: 10.129

2024: 7.581

2.548

2021: 10.011

2024: 7.467

2.544

2021: 14.668

2024: 12.709

1.959

2021: 11.461

2024: 9.511

1.950

2021: 19.438

2024: 17.782

1.656

2021: 24.013

2022: 22.419

1.594

2021: 15.468

2024: 13.958

1.510

2021: 1.451

2024: 882

42,8 %

