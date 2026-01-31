Las universidades más reconocidas del país no fueron las que más estudiantes sumaron en los últimos años, según un análisis de cifras oficiales. Los datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) revelan que instituciones enfocadas en población de estratos medios y bajos registraron los mayores aumentos de matrícula entre 2021 y 2024.
El estudio tomó como referencia los datos consolidados hasta 2024 y los comparó con los de 2021, cuando el sistema educativo comenzó a estabilizarse tras la pandemia. El resultado muestra que universidades tradicionales como Los Andes, la Javeriana o la Nacional mantuvieron cifras estables, con leves variaciones, lejos de los grandes saltos vistos en otras instituciones.
La universidad que más creció en número absoluto de estudiantes fue la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que además se convirtió en la institución con mayor cantidad de alumnos en el país. En el sector privado, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) encabezó el crecimiento, seguida por otras instituciones que ampliaron de forma notable su base estudiantil.
El informe también destacó casos de incrementos porcentuales llamativos, como el de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Fundación Universitaria Salesiana, ambas con ofertas académicas de fuerte componente virtual. No obstante, el medio también recordó que algunas instituciones con crecimiento acelerado han estado bajo cuestionamientos, como la Fundación San José.
En contraste, señaló que varias universidades enfrentaron una fuerte caída en sus matrículas. El caso más crítico es el de la Universidad Autónoma de Colombia, actualmente intervenida por el Ministerio de Educación, cuya reducción de estudiantes ha sido drástica en menos de una década. Otras instituciones privadas tradicionales también perdieron miles de alumnos en el mismo periodo.
Universidades que ganaron más estudiantes
- Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
2021: 107.701
2024: 172.315
64.614
- Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)
2021: 31.642
2024: 56.101
24.459
- Corporación Universitaria Iberoamericana (Ibero)
2021: 16.155
2024: 27.491
11.336
- Universidad del Valle
2021: 25.976
2024: 35.043
9.067
- Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
2021: 2.298
2024: 7.880
5.582
242 %
- Fundación San José
2021: 2.198
2024: 5.656
3.458
157 %
- Universidad Santiago de Cali
2021: 20.107
2024: 23.391
3.284
- Universidad del Sinú (Unisinú)
2021: 13.174
2024: 15.769
2.595
- Fundación Universitaria San Martín
2021: 4.660
2024: 7.215
2.555
- Universidad Manuela Beltrán
2021: 6.315
2024: 8.834
2.519
- Universidad EAN
2021: 9.889
2024: 12.304
2.415
- Fundación Universitaria Compensar
2021: 7.238
2024: 9.138
1.900
- Fundación Universitaria Los Libertadores
2021: 7.272
2024: 9.013
1.741
- Universidad INCCA
2021: 1.110
2024: 2.819
1.709
154 %
- Fundación Universitaria Salesiana
2021: 77
2024: 282
230 %
Universidades que perdieron más estudiantes
- Universidad Autónoma de Colombia
2016: 8.107
2021: 1.850
2024: 563
93 % en nueve años
- Universidad Central
2020: 10.118
2024: 6.883
3.235
- Universidad Cooperativa
2021: 38.672
2024: 35.454
3.218
- Universidad Católica de Colombia
2021: 10.129
2024: 7.581
2.548
- Universidad de Medellín
2021: 10.011
2024: 7.467
2.544
- Universidad del Norte
2021: 14.668
2024: 12.709
1.959
- Universidad la Gran Colombia
2021: 11.461
2024: 9.511
1.950
- Corporación Universitaria Remington
2021: 19.438
2024: 17.782
1.656
- Universidad Pontificia Bolivariana
2021: 24.013
2022: 22.419
1.594
- Universidad Católica Luis Amigó
2021: 15.468
2024: 13.958
1.510
- Escuela de Artes y Letras
2021: 1.451
2024: 882
42,8 %
