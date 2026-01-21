El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió oficialmente las inscripciones para su oferta educativa gratuita de 2026 en todo el país, que incluye programas técnicos, tecnológicos y de formación complementaria en distintas modalidades.

Una de las opciones disponibles es el tecnólogo en análisis y desarrollo de ‘software’, una formación con alta demanda en el mercado laboral, el cual comenzará clases el 29 de enero.

El Sena informó que los interesados pueden consultar los requisitos y hacer el proceso de inscripción a través de su plataforma oficial (ingresando en este enlace), habilitada para esta convocatoria nacional.

Este programa se desarrolla de manera presencial, en jornada mixta, y tiene una duración total de 3.984 horas, equivalentes a 27 meses. La formación está dividida en dos etapas: una lectiva, enfocada en el aprendizaje teórico y práctico, y una productiva, en la que los aprendices hacen prácticas en empresas del sector.

Al finalizar el programa, los aprendices habrán desarrollado competencias clave para el sector tecnológico, entre ellas:

Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales según el contexto productivo y social.

Implementación de prácticas de protección ambiental.

Aplicación de normas de seguridad y salud en el trabajo.

Control de la calidad del servicio de ‘software’ conforme a estándares técnicos.

Desarrollo de soluciones de ‘software’ según diseños y metodologías establecidas.

¿Cómo inscribirse al curso en análisis y desarrollo de ‘software’ del Sena 2026?

El proceso para asegurar un cupo en el Sena es sencillo y se hace completamente en línea, garantizando el acceso a miles de colombianos interesados en mejorar su dominio del idioma. Los aspirantes deben dirigirse, en primer lugar, al portal oficial del Sena Betowa (dando clic en este enlace).

Una vez allí, podrá ubicar inmediatamente el curso. Esta ruta digital no solo permite la inscripción a los distintos niveles, sino que también ofrece un panorama completo de la oferta disponible para el desarrollo de competencias. Tenga en cuenta que debe iniciar sesión o crear una cuenta (en caso de no tenerla) para postularse exitosamente.

¿Cuánto gana un desarrollador de ‘software’ en Colombia 2026?

El salario de un desarrollador de ‘software’ en Colombia varía ampliamente y está determinado por factores como la experiencia, la tecnología que maneja, el tipo de empresa y el dominio del inglés. De acuerdo con referencias del mercado laboral del sector tecnológico, los ingresos mensuales pueden ir desde los 2’500.000 pesos hasta superar los 10’000.000 de pesos.

En términos generales, los perfiles junior, que suelen tener menos de dos años de experiencia, reciben salarios cercanos al piso de ese rango. Por su parte, los desarrolladores ‘mid’, con mayor dominio técnico y experiencia intermedia, suelen ubicarse en promedios que oscilan entre 3’500.000 y 5’000.000 de pesos mensuales. Estos valores corresponden a cargos generales dentro del mercado local.

En el caso de los perfiles senior o especializados, los ingresos aumentan de forma considerable. Profesionales con amplia experiencia, conocimientos en tecnologías específicas y liderazgo técnico pueden alcanzar salarios mucho más altos, especialmente si trabajan para compañías extranjeras o proyectos internacionales.

El manejo del inglés es uno de los factores más determinantes en la remuneración. Los desarrolladores que dominan este idioma tienen mayores oportunidades de acceder a empleos remotos con empresas del exterior, donde los salarios suelen estar por encima del promedio nacional.

