Dentro de las hipótesis que actualmente analiza la Aeronáutica Civil en el marco de una investigación aérea, las autoridades confirmaron que no se descarta una posible interferencia en los sistemas de navegación del avión de Satena.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Quién hace mantenimiento de los aviones de Satena? Contrato se vencería este primero de febrero)

Entre los escenarios evaluados se encuentran fenómenos tecnológicos conocidos como ‘jamming’ y ‘spoofing’, los cuales pueden afectar de manera directa la señal satelital que utilizan los aviones para orientarse y mantener una navegación segura.

Así lo explicó el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil a Blu Radio, quien señaló que este tipo de eventos hacen parte de las líneas modernas de análisis en incidentes y accidentes aéreos, especialmente cuando se presentan en regiones con condiciones geográficas, técnicas o de seguridad particulares.

Lee También

Según indicó, los investigadores están obligados a evaluar todas las posibilidades antes de emitir conclusiones definitivas sobre las causas de un siniestro.

¿Qué es el ‘Jamming’ y el ‘spoofing’?

El ‘jamming’ es uno de los fenómenos que se encuentran bajo estudio. Se trata de una interferencia directa que bloquea o degrada la señal de navegación satelital, impidiendo que la aeronave reciba información precisa sobre su ubicación. En términos prácticos, esta situación puede provocar la pérdida de referencias clave para la navegación y afectar tanto el seguimiento del vuelo como la comunicación con los sistemas de control.

De acuerdo con el coronel Bello, el ‘jamming‘ consiste básicamente en “cortar la señal y la comunicación”, lo que obliga a los equipos investigadores a determinar si durante el trayecto del avión se registró una pérdida total o parcial de los datos de navegación.

Este tipo de interferencia suele ser más evidente, ya que genera fallas visibles en los sistemas de posicionamiento y alerta a las tripulaciones y a los centros de control.

Por otro lado, el ‘spoofing‘ representa un desafío aún mayor para las investigaciones técnicas. A diferencia del ‘jamming’, este fenómeno no bloquea la señal, sino que la altera. En estos casos, la aeronave continúa recibiendo información, pero los datos son falsos o manipulados, lo que puede llevar a que los sistemas indiquen una ubicación distinta a la real.

“El ‘spoofing‘ te puede llevar a pensar que estás en un sitio cuando realmente estás en otro”, explicó el director técnico de investigaciones. Esta característica lo convierte en una interferencia mucho más difícil de detectar, ya que los sistemas de a bordo pueden seguir funcionando con aparente normalidad, sin alertar de inmediato sobre el error.

Por esta razón, los investigadores no descartan esta hipótesis, especialmente teniendo en cuenta el contexto del territorio en el que ocurrió el incidente.

Bello recalcó que ambas posibilidades forman parte del análisis técnico riguroso que debe adelantarse antes de establecer responsabilidades o causas concretas. Para ello, el papel de las cajas negras resulta fundamental.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.