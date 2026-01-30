Escenas muy tristes y dolorosas se están viendo en las instalaciones de la Gobernación de Santander este viernes, 30 de enero, ya que desde muy temprano se llevó el féretro del representante a la Cámara Diógenes Quintero, quien falleció el pasado miércoles en un accidente aéreo.

De hecho, en imágenes compartidas en las redes sociales se puede apreciar cómo en los pasillos de las instalaciones se le hizo pasillo de honor a Quintero, pero las imágenes son muy fuertes porque sus familiares se muestran bastante afectados.

Es más, una de las imágenes más dolorosas es la de la esposa del representante, Diana Riveros, llorando desconsoladamente por la repentina y lamentable partida de Diógenes.

Este es el video:

En medio de aplausos y una calle de honor, fue recibido en la gobernación de Norte de Santander, el féretro con el cuerpo del Representante a la Cámara, Diógenes Quintero. Estará en cámara ardiente hasta las 2:00 PM y posteriormente será trasladado a Ocaña. pic.twitter.com/yCAsN0owEL — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) January 30, 2026

Cabe recordar que la cámara ardiente será hasta las 2:00 de la tarde y posteriormente el cuerpo del representante será trasladado a Ocaña, en el que se hará la velación y posteriormente el entierro.

Quién era Diógenes Quintero

Diógenes Quintero Amaya fue un abogado, defensor de derechos humanos y político colombiano, nacido el 29 de mayo de 1989 en Agua Blanca, un corregimiento del municipio de Hacarí, en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

Proveniente de una familia con tradición de liderazgo comunitario —su padre fue presidente de la junta de acción comunal durante décadas y llegó a ser concejal—, Quintero creció en un territorio marcado por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la ausencia estatal. Desde joven se involucró en la defensa de los derechos de las víctimas y el fortalecimiento del tejido social.

Se formó como abogado, con especialización en Derecho Administrativo por la Universidad Libre de Cúcuta, y cursaba una maestría en Gerencia para el Desarrollo en la Universidad Externado de Colombia.

Fundó y presidió organizaciones como la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí y la Asociación de Personeros del Catatumbo, desde donde impulsó la defensa de derechos humanos y el acompañamiento a comunidades afectadas por la violencia.

En 2022, con 32 años, fue elegido representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Catatumbo, una de las curules creadas tras el Acuerdo de Paz de 2016 para dar voz a las zonas más golpeadas por el conflicto. Integró la Comisión de Paz del Congreso y se destacó por su trabajo en favor de la reconciliación, el desarrollo rural y la paz en su región.

El 28 de enero de 2026, Diógenes Quintero falleció a los 36 años en un trágico accidente aéreo en Norte de Santander. Viajaba en un vuelo regional de la aerolínea estatal Satena (vuelo NSE 8849) que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, cuando la aeronave se estrelló en una zona rural del municipio de La Playa de Belén (cerca de Hacarí, su tierra natal).

El siniestro dejó 15 víctimas fatales, sin sobrevivientes, entre ellas el congresista, el candidato a la Cámara Carlos Salcedo, miembros de sus equipos de trabajo y la tripulación. Quintero se desplazaba en el marco de su campaña para buscar la reelección en las elecciones legislativas de marzo de 2026 por el Partido de la U. Su muerte generó profundo pesar en el Congreso, organizaciones de derechos humanos y diversos sectores políticos, que destacaron su compromiso con la paz y el desarrollo del Catatumbo.

