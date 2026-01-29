El Ministerio de Transporte confirmó el hallazgo de la caja negra del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander y dejó a 15 personas sin vida. La aeronave estatal habría perdido altura durante un vuelo el pasado 28 de enero y chocó en una zona rural de La Playa de Belén.

La jefa de dicha cartera, María Fernanda Rojas, detalló que el artefacto fue encontrado en medio de las ruinas de la aeronave, que quedó destrozada por el impacto. La integrante del gabinete del Gobierno de Gustavo Petro añadió que este hallazgo es vital para avanzar con la investigación de las causas del accidente, ya que dicha caja almacena audios y más elementos de los momentos previos a la tragedia.

Además de los datos de vuelo y voz de cabina, se confirmó el descubrimiento de la baliza de emergencia, las cuales ya están en custodia de la Aeronáutica Civil. El Ministerio de Transporte confirmó que concluyó la primera caminata de reconocimiento del perímetro donde ocurrió el choque, el cual permitió la identificación de restos y de las víctimas. Los cuerpos fueron rescatados y enviados a Cúcuta para la investigación forense y la entrega posterior a sus seres queridos.

Otras de las hipótesis que manejan las autoridades apuntan al clima adverso que provocó dificultades a los pilotos para aterrizar. También se podría tratar de un error humano ante la falta de combustible en la aeronave o a una falla técnica, así como la falta de altura.

Lo que se sabe es que la aeronave de Satena despegó de Medellín y llegó a Cúcuta, de donde iba a volver a volar hacia Ocaña, en Norte de Santander. Sin embargo, sobre las 11:54 de la mañana del pasado miércoles, la torre de control perdió comunicación con la tripulación, que debía aterrizar a las 12:05 del mediodía.

En el avión iban 13 pasajeros y dos miembros de la tripulación, de los cuales no quedó ningún sobreviviente. En el vuelo iba el congresista Diógenes Quintero, miembro de la Cámara de Representantes por las curules de paz; se encontraba en campaña para ser reelegido. Iba acompañado de su asistente, Natalia Acosta, y del candidato a su mismo cargo, Carlos Salcedo Salazar.

