En una reciente entrevista llevada a cabo por la periodista María Isabel Rueda, el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno compartió detalles exclusivos sobre la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este encuentro ha sido objeto de análisis e interrogantes, luego de las tensiones entre ambos.

En la entrevista con Rueda, Moreno expresó su perspectiva respecto a este encuentro, produciendo así nuevos insumos para entender la situación. Moreno, representante de la colombianidad en la política estadounidense, aporta una visión singular y conocimiento privilegiado que resultan valiosos en este análisis.

El senador republicano hizo un balance de lo que fue la conversación: “Pues es que había una especie de narrativa de que el presidente Trump quería “conquistar” a Colombia. Usted sabe todas las cosas que estaban diciendo sobre eso. Lo más importante de la reunión fue dejar en claro que si los países de América Latina quieren comprometerse con los Estados Unidos, el presidente Trump puede ayudarles a hacer cosas beneficiosas”.

Además, expuso si realmente cambió algo o no en la relación bilateral: “Nada sustancial. Lo que cambió es que los Estados Unidos pusieron al presidente Petro bajo una especie de matrícula condicional durante los próximos meses. Muchas veces EE. UU. ha tenido reuniones con países que atraviesan internamente situaciones de altas temperaturas, pero eso es apenas un paso. Este con el presidente Petro es un ejemplo”.

Para Moreno, este es un momento crucial para Colombia y América Latina. Como colombiano, defiende la idea del “sueño latinoamericano”, un futuro en el que lo que predomine sean el esfuerzo, la fe y la superación personal. Como senador de los EE. UU., exige resultados y cambio. En sus propias palabras el senador subraya: “Colombia tiene que ser un espacio seguro, libre de narcoterroristas y corrupción. La mejor manera de hacerlo es a través de la libertad, la democracia y los colombianos ‘berracos'”.

De igual manera, Moreno advierte que el estigma que rodea a Colombia debido a su producción de cocaína debe ser eliminado. Resalta la grandeza cultural, los recursos y la belleza natural de la nación, elementos que, en su opinión, deben ser la imagen del país ante el mundo.

Al ser consultado sobre los próximos años electorales, Moreno apunta a un “renacer de la libertad” en la región, con Colombia liderando como la democracia más fuerte. Pero eso, como sostiene, requiere un líder que impulse la prosperidad, la seguridad, los mercados libres, el capitalismo y la movilidad social.

“No se trata de un sustituto de decisiones individuales como en regímenes de Castro o Chávez. Se necesita una Colombia próspera que reduzca la migración ilegal y fortalezca alianzas con EE. UU.”, indicó Moreno.

