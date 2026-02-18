Una reciente actuación judicial en Estados Unidos reveló que Nicolás Maduro recibió una visita consular mientras permanece detenido en un centro penitenciario federal en Nueva York.

Sigue a PULZO en Discover

La información consta en documentos oficiales de la corte federal estadounidense, a los que tuvo acceso la revista Semana, y que detallan movimientos ocurridos semanas después de su captura.

(Vea también: Delcy Rodríguez sacude el tablero: cierra entes clave del chavismo tras captura de Maduro en EE. UU.)

Según el expediente, el 30 de enero de 2026 —27 días después de su arresto— Maduro fue visitado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn por un funcionario que actuó como representante consular de la República de Venezuela.

Lee También

Esta diligencia se hizo en cumplimiento de una orden emitida por el tribunal durante la audiencia de comparecencia y lectura de cargos, celebrada el 5 de enero del mismo año.

En dicha sesión, el juez instruyó al Gobierno estadounidense a garantizar el acceso de los acusados a servicios consulares y a notificar formalmente cuando esta obligación se cumpliera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicolás Maduro (@nicolasmaduro)

La constancia quedó registrada en una carta dirigida al juez de distrito Alvin K. Hellerstein, enviada por el fiscal del caso, Jay Clayton, junto con otros fiscales asistentes que firmaron el documento en representación de su oficina.

En la comunicación se especifica que la visita consular tuvo como finalidad permitir a los detenidos acceder a los servicios que pudieran requerir en el marco del proceso judicial que enfrentan.

Maduro permanece recluido en una instalación penitenciaria federal en Brooklyn desde el pasado 3 de enero, fecha en la que fue capturado por fuerzas de Estados Unidos.

Su detención se produjo en el contexto de una acusación formulada en 2020, en la que las autoridades estadounidenses lo señalan por su presunta participación en una red de narcoterrorismo, cargos que él ha rechazado de manera reiterada.

En paralelo, la justicia estadounidense decidió modificar el calendario judicial del caso. La próxima audiencia, inicialmente programada para el 17 de marzo, fue aplazada para el 26 del mismo mes.

La solicitud de reprogramación fue presentada por la Fiscalía con el consentimiento de la defensa y aceptada por el juez, argumentando dificultades de planificación y logística, sin que se ofrecieran mayores detalles al respecto.

Desde Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab cuestionó desde el inicio la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, calificándola como ilegal y contraria a los principios del derecho internacional.

Saab ha insistido en que cualquier iniciativa de reconciliación o amnistía debería incluirlos, y expresó su expectativa de que, durante la audiencia prevista para marzo, se ordene la liberación de ambos como parte de lo que describe como un gesto humanitario sin precedentes.

Cabe recordar que, durante su comparecencia ante la corte neoyorquina el pasado 5 de enero, Maduro se declaró “presidente de mi nación”, puso en duda la legalidad de su arresto y negó de forma tajante cualquier responsabilidad en los cargos federales por narcotráfico.

Estas acusaciones, impulsadas durante la administración de Donald Trump, sirvieron de base para que Washington justificara la operación que terminó sacándolo del poder en Venezuela.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.