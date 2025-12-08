La autopsia llevado a cabo al cuerpo de Stefanie Pieper, una reconocida ‘influencer’ de belleza austriaca de 31 años, confirmó que la joven fue víctima de violencia antes de morir.

Sigue a PULZO en Discover

El caso ha provocado gran conmoción tanto en Austria como en Eslovenia, después de que su cuerpo fuera encontrado dentro de una maleta enterrada en un bosque, una semana después de haber sido reportada como desaparecida.

(Vea también: El premonitorio mensaje de ‘influencer’ colombiana que fue murió al ser arrollada por camión)

Pieper fue declarada desaparecida el pasado 23 de noviembre, cuando un colega alertó a las autoridades debido a que no llegó a una sesión de fotos programada.

Lee También

Desde ese momento, la policía de Estiria inició un operativo de búsqueda y señaló desde el inicio al exnovio de la ‘influencer’, también de 31 años, como principal sospechoso. El hombre fue detenido al día siguiente mientras avanzaban las investigaciones.

Según informó el Departamento de Policía de Estiria en un comunicado, el 25 de noviembre agentes austriacos y eslovenos hicieron una inspección en una zona boscosa al sur de Maribor, un lugar vinculado familiarmente al sospechoso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Listín Diario (@listindiario)

En esa primera búsqueda no se encontraron pistas relevantes. Sin embargo, la investigación tomó un giro definitivo cuando, el 28 de noviembre, el exnovio fue extraditado desde Eslovenia a Graz, Austria, y posteriormente confesó el crimen. De acuerdo con el comunicado oficial, el hombre proporcionó a las autoridades las instrucciones precisas para localizar el cuerpo de la joven.

Luego de la confesión, la policía eslovena regresó al área señalada por el detenido y descubrió una maleta enterrada entre la vegetación. En su interior se encontraba el cuerpo de Stefanie Pieper, hecho que permitió cerrar la primera fase de la investigación y activar los protocolos forenses correspondientes.

En declaraciones a la revista People, Patricia Weber, jefa adjunta de Relaciones con los Medios de la Fiscalía de Graz, confirmó que la autopsia determinó que Pieper había sido sometida a violencia antes de su muerte.

No obstante, la funcionaria aclaró que no podían revelarse más detalles debido a que el caso continúa en investigación. Asimismo, Weber señaló que el acusado permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias y que, por el momento, su identidad no será divulgada públicamente.

Durante el desarrollo de la investigación, dos familiares del exnovio fueron arrestados luego de que surgieran indicios de su presunta relación con la desaparición de Pieper. Sin embargo, ambos fueron liberados tras la confesión del principal sospechoso y el hallazgo del cuerpo, según informó la policía el 30 de noviembre.

El caso sigue bajo intensa observación pública, mientras las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer totalmente las circunstancias de la muerte de la ‘influencer’.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: