La llegada de la Navidad en Colombia abre las posibilidades para que muchos vean la adopción de mascotas como una alternativa viable, pero el abandono de mascotas aumenta hasta un 40 % entre enero y febrero.
Por eso, Gabrica, la Alcaldía de Bogotá y el IDPYBA presentan la campaña ‘No adoptes sin conciencia’, una iniciativa que invita a repensar la adopción responsable durante la temporada navideña. A diferencia de otras campañas, esta no busca promover más adopciones, sino menos abandonos.
Esta iniciativa llega en medio de reportes del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), que indicaron en que solo en Bogotá se registraron cerca de 11.860 casos de abandono, un promedio de 32 animales desamparados cada día en 2023.
Al mismo tiempo, estimaciones recientes indican que en la capital hay más de 66.000 perros deambulantes, y que a nivel nacional entre 2 y 3 millones de animales viven en condiciones de calle.
Por eso, parece pertinente preguntarse si una personas está lista para asumir el cuidado de un perro o un gato como mascotas, no solo como regalo navideño sino compromiso de vida.
Preguntas para saber si está preparado para adoptar una mascota
El siguiente test sirve para quien esté interesado en la adopción de mascotas:
- ¿Tengo al menos 1–2 horas al día para dedicarle a una mascota entre paseos, juego, entrenamiento y cuidados?
- ¿Mi rutina diaria es lo suficientemente estable para garantizar horarios regulares de alimentación, paseos y atención?
- ¿Puedo comprometerme a cuidar una mascota durante 10–15 años o más (según la especie)?
- ¿Considero mis viajes, jornadas laborales y actividades sociales antes de decidir adoptar?
- ¿Sé que una mascota no es un regalo ni un capricho, sino una vida que depende totalmente de mí?
- ¿Estoy dispuesto a asumir momentos difíciles como enfermedades, accidentes, pérdida de paciencia o entrenamientos que pueden tomar meses?
- ¿Tengo claro que una mascota no “arreglará” problemas emocionales, sino que requerirá estabilidad y paciencia?
- ¿Puedo cubrir gastos mensuales como comida, arena, juguetes, medicinas y transporte?
- ¿Tengo capacidad económica para emergencias veterinarias o procedimientos inesperados?
- ¿Puedo pagar vacunas, esterilización, controles periódicos y desparasitación?
- ¿Mi hogar tiene espacio adecuado según el tipo de mascota que deseo?
- ¿Todos los miembros de la familia están de acuerdo con adoptar?
- ¿Mi vivienda permite la tenencia de animales? (Propiedad horizontal, arriendo, etc.)
- ¿He investigado sobre la especie y necesidades del animal que quiero adoptar?
- ¿Entiendo la importancia de la esterilización, el entrenamiento y la socialización?
- ¿Sé que los animales no son juguetes y que requieren límites, educación y constancia?
- ¿Quiero adoptar por compromiso y no por impulso, moda o presión externa?
- ¿Estoy dispuesto a decir “no” si descubro que no estoy preparado?
- ¿Estoy adoptando para darle una vida digna a un animal y no solo para entretenerme?
- ¿Si la mascota genera daños o retos (muebles mordidos, accidentes, ruidos), estoy dispuesto a trabajar en soluciones sin abandonarla?
Resultados
15 a 20 respuestas ‘Sí’, está preparado
Tienes una visión sólida y responsable. Ya comprendes el compromiso a largo plazo y estás dispuesto a asumirlo.
10 a 14 respuestas ‘Sí’, puedes estar cerca, pero necesita reflexionar
Hay aspectos que aún no están claros o consolidados. Identifica los puntos débiles y trabaja en ellos antes de adoptar.
Menos de 10 respuestas ‘Sí’, aún no está preparado
La mejor decisión, por ahora, es no adoptar. Reconocerlo también es una forma de amor y responsabilidad hacia los animales.
La campaña hace un llamado a las familias a reflexionar antes de adoptar o regalar un animal, porque advierte que detrás de cada cachorro abandonado hay una decisión precipitada y una vida que queda marcada por esa falta de preparación.
Así, que parece oportuno revisar con este sencillo test si alguien está listo en su familia o en su vida personal para este paso clave en su realidad.
