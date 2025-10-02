Este sábado, 4 de octubre, el centro comercial Gran Estación de Bogotá se va a llenar de amor y conciencia con una jornada que busca darle un hogar a los animales que nadie mira.

Desde las 10 a. m., la consigna será “adoptar salva”, conmemorando el Día Mundial de los Derechos de los Animales. La misión es clara: encontrar familias para gatos y perros discapacitados, así como para esos ‘viejitos’ y especiales que, tristemente, suelen ser los invisibles y se quedan esperando un hogar hasta el final.

(Vea también: El gesto de los perros que revela si realmente confían en sus dueños; lo hacen muy poco)

Los animales que estarán en adopción han sido rescatados en distintas regiones del país, principalmente del centro y la costa. El panorama de la fauna callejera es desalentador: se estima que en Colombia hay más de 3 millones de gatos y perros en la calle, una cifra que crece exponencialmente, pues de una sola gata y su descendencia, en solo cinco años, pueden nacer hasta 28.000 animales.

Lee También

Aunque existe la Ley Esterilizar Salva, impulsada por la senadora Andrea Padilla, su reglamentación por parte del Ministerio de Ambiente lleva un retraso de nueve meses. Por eso, son las fundaciones las que están poniendo el pecho a la problemática.

Por ejemplo, solo la Fundación Ruta Animal, con donaciones de la senadora, ha logrado hacer 9.178 esterilizaciones en 40 municipios en 3 años.

La situación no es más crítica gracias a la labor heroica de miles de rescatistas que, solo en Bogotá, mantienen a flote 210 hogares de paso, 118 refugios y 108 fundaciones.

En la jornada del sábado, además de promover la adopción, habrá salud animal gratuita con desparasitación, vitaminización y consulta veterinaria general.

La senadora Padilla también estará presente, acompañada de activistas como Andrés Preciado y Vivian Nieto, para presentar el ‘violentómetro’ y hacer pedagogía sobre la Ley Ángel.

* Pulzo.com se escribe con Z