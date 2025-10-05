Un fuerte accidente de tránsito se registró en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá, en horas de la mañana de este domingo. Según información publicada por el periodista ‘Gato noticias’ en su cuenta de Instagram, el siniestro ocurrió en la avenida Mutis con avenida Rojas, en sentido occidente-oriente.

(Vea también: Apareció imagen del momento exacto en el que le dispararon a guardianes del Inpec en Bogotá)

En las imágenes compartidas por el reportero de Olímpica Stereo se observa la magnitud del impacto entre dos automóviles particulares, los cuales quedaron atravesados sobre la vía, lo que ocasionó una afectación total de la calzada y un gran embotellamiento vehicular en el sector.

El material audiovisual muestra que uno de los vehículos quedó completamente destruido en su parte delantera. Además, desprendía una densa capa de humo que de esparció por toda la calle. De fondo, se oía el ruido de los pitos de los demás conductores, que se vieron afectados por el taponamiento de la vía.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Bomberos y agentes de tránsito atendieron la emergencia

De acuerdo con el reporte preliminar, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y funcionarios de la Secretaría de Movilidad llegaron al lugar para atender la situación y controlar el flujo vehicular.

(Vea también: Operativo en San Victorino (Bogotá) para recuperar espacio público terminó con hallazgo de terror)

Las autoridades aún evalúan si hubo personas lesionadas, mientras los organismos de emergencia adelantan la remoción de los vehículos y la limpieza de la vía.

Por varios minutos, los conductores que transitaban por la zona tuvieron que tener paciencia debido a la congestión causada por el accidente.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa exacta del siniestro. Sin embargo, las autoridades analizan si hubo exceso de velocidad o una posible maniobra imprudente de alguno de los conductores involucrados.

* Pulzo.com se escribe con Z