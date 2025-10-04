La Policía Metropolitana de Bogotá adelantó un operativo en el sector de San Victorino, en el centro de la capital, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y garantizar la recuperación del espacio público.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones buscan brindar tranquilidad a los ciudadanos que frecuentan la zona, en especial a comerciantes y compradores, ya que San Victorino es uno de los puntos más concurridos por sus actividades comerciales.

Acciones conjuntas para reforzar la seguridad en San Victorino

El Distrito señaló que los uniformados intervinieron diferentes espacios donde se registraban aglomeraciones, ventas informales y situaciones que afectaban la movilidad peatonal y vehicular.

Durante el operativo se adelantaron controles a establecimientos comerciales, verificación de antecedentes y acompañamiento a transeúntes. Además, se aplicaron medidas relacionadas con el Código Nacional de Policía para ordenar el uso del espacio público.

Hallazgo de armas en operativo de recuperación de espacio público

En las imágenes que se conocieron del operativo, se pudieron ver varias armas incautadas. Las imágenes dan cuenta de cuchillos y bisturís, algunos con manchas de sangre. Estos elementos causan terror entre quienes circulan por las calles del centro.

De hecho, las autoridades destacan que estas intervenciones hacen parte de los planes de choque para fortalecer la percepción de seguridad en sectores neurálgicos de la ciudad.

