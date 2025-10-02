La inseguridad en las principales ciudades del país y sus municipios aledaños está desbordada, pues las personas ya no pueden caminar, montar bicicleta o trotar porque los delincuentes están al acecho y pendientes de ver qué se pueden hurtar.

En las últimas horas, de hecho, apareció un video que refleja esta realidad, ya que un hombre que estaba haciendo deporte en el municipio de Yumbo se vio envuelto en un problema con dos sujetos.

Tal como se puede apreciar en el video que está rondando en las redes sociales, el deportista iba en una trocha, pero en un momento el soporte de su cámara trasera se dañó y por eso le tocó parar a arreglarla.

Justo en ese momento llegan dos hombres en moto amenazándolo y diciéndole que le van a quitar las pertenencias, pero el deportista, lejos de temerles, los enfrenta y les dice “nos vamos estallar o qué”.

En ese momento comienza una confrontación con piedras de la zona, pero cuando parece que se le van a llevar la bicicleta aparece milagrosamente otra persona, a quien le comienza a gritar pidiéndole ayuda, por lo que los hombres cogen su moto y se van.

Este es el video en cuestión:

#INSEGURIDAD. Ciclista fue víctima de la inseguridad en el mpio/Yumbo (V. Cauca) cuando dos delincuentes lo abordaron mientras hacía una ruta para robarle su bicicleta. El ciudadano se enfrentó al par de individuos que quedaron registrados en video y posteriormente logró escapar. pic.twitter.com/U6e0fyLtwr — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 2, 2025

El vivir esta situación, el hombre prefiere devolverse a la zona urbana, pero abajo vuelve y se los cruza y los amenaza diciéndoles que “los tengo fichados”.

Esta situación despertó toda clase de comentarios en las redes sociales, tanto de quienes dicen que la seguridad está desbordada como de quienes felicitan al deportista por la forma en la que los enfrentó.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que igual tuvo suerte, ya que muchas personas que confrontan a los delincuentes de esa manera terminan con afectaciones incluso fatales.

