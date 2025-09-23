La inseguridad en Colombia es un tema que no ha tenido solución ni del Gobierno Nacional ni de las administraciones locales, pues las estrategias de la Policía no están siendo efectivas y por eso todos los días cientos de ciudadanos sufren de atracos en todo el territorio nacional.

De hecho, estas situaciones se presentan con mayor regularidad en sitios en los que hay mucha soledad o no cuentan con vigilancia, por lo que los delincuentes aprovechan para cometer sus acciones sin ser detectados.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió recientemente en Pereira, capital del Risaralda, cuando un hombre estaba esperando el bus del transporte público y sufrió de un violento atraco.

Tal como se puede ver en un video compartido por Canal 1 en las redes sociales, la situación ocurrió en la estación de Megabus de Pereira en la carrera 6 con calle 13. Este es el video de la situación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por STIC LUENGAS VELANDIA (@sticperiodista)

Como se puede ver en la grabación de la cámara de seguridad, el hombre estaba esperando el bus en horas de la noche, cuando de repente llega un sujeto y se le para justo detrás.

Luego, al ver que no había nadie viéndolo, lo comienza a ahorcar con una llave, tirándolo al piso y sujetándolo con una gran fuerza, mientras el hombre trata de soltarse.

En eso, llega una mujer, le saca el celular del bolsillo y se lo guarda, mientras que el delincuente le rapa la maleta y huye del sitio. Ante esto, el hombre solo se trata de parar con sus gafas dañadas mientras ve cómo los delincuentes huyen con sus pertenencias.

Este video ha despertado mucha indignación por parte de los usuarios de las redes sociales, ya que estos hechos se siguen presentando con frecuencia y nada ocurre por parte de las autoridades, a la vez que otras personas señalan a la empresa y la alcaldía local porque no es posible que no haya seguridad privada en esas estaciones.

Lo cierto es que la ciudadanía está cansada de la inseguridad y pide que se tomen acciones prontas para evitar que se sigan presentando este tipo de hechos en los sitios públicos de las distintas ciudades del país.

