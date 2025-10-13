Fuertes lluvias que se registraron en la tarde de este lunes 13 de octubre ya dejan múltiples afectaciones en varios sectores de Bogotá. Según reportó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las emergencias se concentraron principalmente en las localidades de Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, donde se presentaron vendavales, inundaciones y daños en redes del acueducto.

De acuerdo con los reportes de los organismos de emergencia, varias viviendas sufrieron daños en sus cubiertas y enseres debido al ingreso de agua, mientras que en algunos sectores se registraron encharcamientos prolongados por el colapso temporal de los sistemas de alcantarillado.

Cabe mencionar que las fuertes lluvias también se han registrado en Barrios Unidos, Usaquén y Chapinero.

☔️⛈️ De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá@IDIGER, a esta hora llueve en gran parte de la ciudad. 💡Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. pic.twitter.com/31MXLEfCVJ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 13, 2025

En cuando a la movilidad, desde el Distrito indican que hay afectaciones por encharcamiento en la avenida Ciudad de Cali con avenida El Dorado (calle 26), sentido Norte – Sur, motivo por el cual recomiendan a quienes transitan por este sector, desplazarse con precaución.

Así mismo, para quienes retornan a la ciudad desde otras partes del país, señalan que hay retrasos para los viajeros en las entradas y salidas de Bogotá.

[05:38 p.m.] #AEstaHora | Debido a las fuertes lluvias y encharcamientos en la vía, se producen retrasos en los tiempos de desplazamiento de los viajeros en los corredores de entrada y salida de la ciudad. 👮‍♂️Agentes Civiles, Grupo Guía, @TransitoBta y @BomberosBogota acompañan pic.twitter.com/9il5grSURE — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 13, 2025

