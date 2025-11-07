Escrito por:  Redacción Bogotá
Nov 7, 2025 - 5:16 am

En un video compartido por Olímpica Stereo se observa cómo las llamas consumen varias viviendas del barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe (Bogotá), sobre la carrera segunda.

Noticia en desarrollo….

