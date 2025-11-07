En un video compartido por Olímpica Stereo se observa cómo las llamas consumen varias viviendas del barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe (Bogotá), sobre la carrera segunda.
Ver esta publicación en Instagram
Lee También
Surge duda por dinero de ‘Baby Demoni’ que desapareció luego de su muerte: “Él sí entró” “Días sin dormir”: abogado del señalado por crimen de Jaime E. Moreno contó detalles de su reclusión Abogado de familia de Jaime Moreno destapa antecedente de Juan Carlos Suárez: "No tiene respeto" Fuerte accidente de una camioneta con el tren de la Sabana; el carro fue arrastrado
Noticia en desarrollo….
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO