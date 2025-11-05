En horas de la noche de este miércoles 5 de noviembre se reportó un impactante incendio en Bogotá, exactamente en el barrio Doce de Octubre de la localidad de Barrios Unidos. Al lugar llegaron unidades de los bomberos para parar las llamas que tienen origen en una bodega del sector.

Videos de testigos de la emergencia muestran la gravedad de la situación, en el cual se observa las llamas envolviendo la edificación y muy cerca de un cableado eléctrico, lo que pudo ocasionar un desastre aún mayor. El vehículo de los organismos de socorro se estacionó al frente del incendio y tuvo que usar la escalera para disparar los chorros de agua.

De acuerdo con lo reportado por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, el incidente se presentó en la calle 76 con carrera 53 del occidente de la ciudad. A su vez, aseguró que las llamas ya fueron controladas en un 80 %.

Actualización: se encuentra controlado el incidente en un 80%. Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa. https://t.co/RXOAu2Hr7V — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) November 6, 2025

Las autoridades aún no han establecido cuáles fueron las causas del incendio y tampoco se han reportado personas lesionadas. Lo cierto es que hubo considerables daños estructurales, tanto para la bodega donde se inició la conflagración, así como en viviendas contiguas.

Ciudadanos mostraron el tamaño de las llamas y alcanzaron a evidenciar que se observaban desde distancias lejanas al barrio donde ocurrió la emergencia:

Fuego 🔥, se quema un edificio al nororiente de Bogotá. pic.twitter.com/0TZtDWtzxt — Juan primero (@ChungueroR) November 6, 2025

