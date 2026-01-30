La actriz canadiense Catherine O’Hara falleció este viernes a los 71 años por causas que no han sido reveladas, según informaron en exclusiva el medio TMZ y posteriormente la revista People.

Sigue a PULZO en Discover

O’Hara era ampliamente reconocida por su papel como la madre de Kevin en la película ‘Mi pobre angelito’, así como por interpretar a Delia en ‘Beetlejuice’ y en su reciente secuela de 2024.

En años más recientes, había ganado protagonismo por su trabajo en televisión, incluyendo su papel como una productora satírica en la serie ‘The Studio’, actuación que le valió una nominación al Globo de Oro. Nacida en Toronto en marzo de 1954, Catherine O’Hara inició su carrera artística a mediados de la década de 1970 en la televisión.

A lo largo de su trayectoria participó en más de un centenar de producciones entre cine y televisión, consolidándose como uno de los rostros más populares de la comedia en Hollywood.

Su talento fue especialmente reconocido en la pantalla chica, donde obtuvo el premio Emmy en 2020 y el Globo de Oro en 2021 por su interpretación de Moira Rose, la excéntrica matriarca de la serie ‘Schitt’s Creek’.

Al momento de su fallecimiento, la actriz se mantenía activa profesionalmente y tenía varios proyectos en curso.

Incluso, estaba prevista su participación en un evento sobre la segunda temporada de ‘The Studio’ en Los Ángeles, programado para el martes siguiente a su muerte.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos