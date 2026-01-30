La industria televisiva árabe se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte de la actriz siria Huda Shaarawi, recordada por su participación en la exitosa y emblemática serie Bab al Hara (La puerta del barrio).

Sigue a PULZO en Discover

El fallecimiento de la intérprete, ocurrido en circunstancias violentas, ha causado conmoción no solo en Siria, sino también entre seguidores y colegas de toda la región.

(Vea también: Murió actriz icónica de ‘El Chavo del 8’: fue compañera de Don Ramón en la vecindad)

Los hechos se registraron el pasado jueves 29 de enero en la residencia de la actriz, ubicada en la ciudad de Damasco. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, Shaarawi fue hallada sin vida dentro de su apartamento, lo que dio inicio a una investigación inmediata por parte de las autoridades locales.

Lee También

Desde el primer momento, el caso despertó gran atención mediática debido al reconocimiento y la trayectoria de la actriz en la televisión árabe.

Las investigaciones preliminares señalaron que la última persona que habría salido del lugar de los hechos fue la empleada doméstica de la artista, razón por la cual fue perfilada como la principal sospechosa.

Según información oficial, la mujer abandonó la vivienda poco después de ocurrido el ataque, lo que causó alertas entre los equipos de seguridad y llevó a desplegar un operativo para dar con su paradero.

Horas más tarde, las autoridades lograron ubicar y capturar a la empleada, una mujer de nacionalidad ugandesa, quien fue puesta a disposición de los organismos judiciales para ser interrogada. Durante este proceso, habría entregado una versión clave que permitiría avanzar en el esclarecimiento del crimen, aunque las autoridades han sido cautelosas al momento de divulgar detalles específicos.

El Ministerio del Interior confirmó que Huda Shaarawi presentaba evidentes signos de violencia. El general de brigada Osama Atika, jefe de las Fuerzas de Seguridad Interna en Damasco, informó que el cuerpo de la actriz mostraba lesiones compatibles con golpes propinados con un objeto contundente, lo que reforzó la hipótesis de una agresión directa.

Atika también indicó que, durante los interrogatorios iniciales, la mujer detenida confesó su responsabilidad en el homicidio de la actriz, quien tenía más de 80 años. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos los posibles móviles del crimen ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y que en los próximos días se darán a conocer más detalles oficiales.

Más allá del impacto judicial, la noticia ha generado un profundo pesar en el ámbito artístico. Huda Shaarawi fue una figura ampliamente respetada y admirada en la televisión siria.

A lo largo de su carrera participó en múltiples producciones, pero alcanzó un lugar especial en el corazón del público gracias a su papel en Bab al Hara, una de las series más importantes de la historia televisiva árabe.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos