En diciembre de 2023, más de 30 años después de haberse convertido en uno de los niños más famosos del cine gracias a ‘Mi pobre angelito‘, Macaulay Culkin recibió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La distinción, reservada para las grandes figuras del espectáculo, llegó en plena temporada navideña, una época que el actor ha confesado no disfrutar del todo debido al impacto que tuvo en su vida el éxito arrollador de la icónica película.

La ceremonia se llevó a cabo el primero de diciembre y estuvo cargada de emotividad. Culkin estuvo acompañado por su familia, su pareja Brenda Song y su hijo Dakota, llamado así en honor a su hermana fallecida. Sin embargo, uno de los momentos más especiales fue la presencia de Catherine O’Hara, quien interpretó a su madre en la recordada cinta navideña.

Durante el evento, el actor se mostró visiblemente conmovido. En varios momentos no pudo contener las lágrimas y se fundió en un emotivo abrazo que recordó a muchos la escena final de ‘Mi pobre angelito‘, cuando Kevin McCallister se reencuentra con su madre tras pasar la Navidad solo.

Catherine O’Hara fue una de las encargadas de dedicarle unas palabras durante el acto. En su discurso, la actriz destacó el talento y la naturalidad con la que Culkin interpretó a Kevin McCallister, un papel que marcó a generaciones enteras.

“Es la perfecta interpretación de Macaulay como Kevin McCallister la que nos dio a ese pequeño niño en una aventura extraordinaria”, expresó. Además, resaltó el esfuerzo y la disciplina del actor desde muy temprana edad: “Sé que trabajaste muy duro, pero hiciste que actuar pareciera lo más natural del mundo”.

O’Hara también aprovechó para bromear sobre su personaje en la película. “Gracias por incluirme a mí, tu falsa madre que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir esta feliz ocasión. Estoy muy orgullosa de ti”, dijo, provocando risas y aplausos entre los presentes.

La actriz de ‘Schitt’s Creek‘ recordó además una escena específica de la película que, según confesó, la marcó profundamente. Se trata del momento en el que su personaje amenaza a Kevin con que podría despertarse sin su familia.

“No puedo expresarles lo mucho que me afectó; no podía concebir decirle algo tan horrible a este niño hermoso”, contó. Luego añadió con humor que, en ese entonces, aún no era madre y no imaginaba las cosas que más tarde terminaría diciéndoles a sus propios hijos.

La estrella en el Paseo de la Fama no solo reconoce la trayectoria de Macaulay Culkin, sino que también simboliza la reconciliación del actor con un pasado que, aunque lleno de éxito, estuvo marcado por la presión de la fama infantil. Un homenaje que, inevitablemente, despertó la nostalgia de millones de espectadores en todo el mundo.

