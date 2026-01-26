En una entrevista que el actó concedió en 2014 al periodista Ricardo Rendón, cedida a El Universal, Salvo Basile habló con franqueza —y con su característico humor— sobre la muerte y la forma en la que imaginaba su despedida final. Lejos de solemnidades, el actor y productor italiano abordó el tema como una conversación cotidiana, sin dramatismos ni miedos.

Ante la pregunta sobre si dormía bien, respondió con honestidad: “Poco…”. Y cuando se le consultó si tenía alguna deuda con su conciencia, sorprendió con una confesión íntima: no haber continuado las clases de piano que su madre quería para él.

Al ser interrogado sobre si se sentía en paz con su existencia, fue contundente: “No, mijo. Me falta mucho por hacer, especialmente por la gente pobre”, dejando ver su preocupación social incluso al hablar de su propio balance de vida.

La entrevista también recorrió su relación con la música y el cine. Al preguntarle si pensar en Nicoló Paganini lo llevaba a reflexionar sobre la muerte, Basile respondió que no, recordando su experiencia en la película ‘Paganini-Kinski‘, donde —según dijo— todo fue “vida, gritos y peleas con el loco de Klaus”, en referencia al actor Klaus Kinski.

Cuando Rendón indagó sobre la música que sonaría en su ceremonia fúnebre, Basile descartó de inmediato cualquier tono solemne. Nada de música clásica ni piezas fúnebres: “¡Qué va!, más bien un porro o una papayera”, respondió. Incluso rechazó la idea de un aria como Casta Diva, de Bellini, interpretada por María Callas, y propuso algo más cercano a su identidad caribeña: “Más bien una canción de las cantadoras de Palenque”.

La conversación llegó a su punto más reflexivo cuando se le preguntó qué significaba morir. Basile lo resumió con una frase tan simple como profunda:

“Será cumplir el contrato que firmamos desde el momento de la concepción”. Finalmente, dejó clara su última voluntad respecto a su entierro, descartando por completo la cremación y cualquier homenaje en la Bahía de Cartagena.

“Nada de cenizas”, dijo entonces, antes de soltar la frase que con el tiempo se volvió una de las más recordadas de su vida:

“A mí me entierran en la Isla del Pirata, con una pepa de mango entre las piernas”.

Una declaración que resume su forma de ver la vida y la muerte: directa, irreverente y profundamente conectada con el Caribe que adoptó como hogar.

