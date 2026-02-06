Momentos de preocupación se viven en el folclor vallenato luego conocerse que Diomedes Dionisio, hijo del legendario Diomedes Díaz, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Simón Bolívar de Valledupar la noche del jueves 5 de febrero, luego de presentar una descompensación en su estado de salud.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Hallan cuerpo de exmánager de Diomedes Díaz en un cerro de Santa Marta; estaba entre rocas)

La noticia causó inmediata alarma entre seguidores, colegas del medio musical y la familia del artista, quienes permanecen atentos a su evolución, según reportó el medio Televallenato.

De acuerdo con la información que ha trascendido, el cantante no pudo cumplir con los compromisos artísticos que tenía programados el pasado fin de semana, situación que encendió las alertas en el entorno vallenato.

La cancelación de sus presentaciones llamó la atención de fanáticos y empresarios, quienes comenzaron a indagar sobre su estado, hasta que se confirmó su ingreso de urgencia al centro médico.

Actualmente, Diomedes Dionisio permanece bajo estricta observación médica, mientras un equipo de especialistas adelanta una serie de exámenes clínicos con el fin de establecer las causas exactas de la descompensación.

De manera preliminar, se ha mencionado que el cuadro podría estar relacionado con una posible cirrosis hepática, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por los médicos tratantes.

Hasta el momento, la clínica no ha emitido un parte médico definitivo, por lo que la evolución del artista sigue siendo reservada. Esta falta de información concreta ha incrementado la expectativa y la preocupación entre quienes siguen de cerca su carrera y la historia de la familia Díaz, una de las más influyentes y queridas del vallenato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diomedes Diaz (@diomedesdionisiodiaz3)

La situación ha reavivado el debate sobre los retos de salud que enfrentan muchos artistas del género, marcados por exigentes agendas, estilos de vida intensos y una constante presión mediática.

En el caso de Diomedes Dionisio, la preocupación es aún mayor debido a los antecedentes familiares ampliamente conocidos por el público.

La familia, los seguidores y el gremio artístico confían en que el cantante logre superar este delicado momento y pueda continuar escribiendo su propia historia dentro de la música que lo vio crecer.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.