Brigitte Baptiste es una de las voces más influyentes de Colombia en temas de medioambiente, biodiversidad y diversidad de género. Su historia personal es un ejemplo de valentía, transformación y amor.

Hoy, con 55 años, es reconocida no solo por su brillante carrera científica como bióloga, sino también por su papel como defensora de los derechos de las personas transgénero en el país.

Actualmente se desempeña como rectora de la Universidad EAN, y anteriormente fue directora del Instituto Humboldt, donde lideró importantes investigaciones sobre la riqueza natural de Colombia.

¿Quién es Brigitte Baptiste?

Brigitte nació en Bogotá con el nombre de Luis Guillermo. Desde muy temprana edad sintió una profunda conexión con lo femenino, aunque durante muchos años reprimió esos sentimientos por miedo al rechazo social y familiar.

Fue recién a los 35 años cuando tomó la decisión de iniciar su proceso de transición de género. Esta etapa, aunque desafiante, le permitió finalmente vivir de forma auténtica y en coherencia con su identidad.

¿Quién es la esposa de Brigitte Baptiste?

Durante este proceso, Brigitte no estuvo sola. A su lado ha estado Adriana Vásquez, su esposa, quien ha sido una figura clave en su vida. Juntas han construido un hogar sólido y amoroso, del cual también hacen parte sus dos hijas, Candelaria y Juana Pasión.

Adriana ha acompañado a Brigitte antes, durante y después de su transición, demostrando que el amor, el respeto y la comprensión pueden superar cualquier barrera. Su relación ha sido un ejemplo poderoso de que las familias diversas también están llenas de amor y compromiso.

La historia de Brigitte y Adriana ha sido compartida en diferentes espacios, y ambas han hablado abiertamente sobre cómo han afrontado los cambios y los desafíos sociales que han enfrentado. Para muchas personas, su historia representa una inspiración y una demostración de que es posible vivir con dignidad y plenitud sin renunciar a la identidad personal.

Brigitte ha utilizado su visibilidad para promover la inclusión y la equidad en todos los ámbitos, especialmente en la ciencia, la academia y la política ambiental.

A lo largo de su carrera ha sido reconocida tanto en Colombia como en el exterior por su capacidad para integrar el conocimiento científico con una perspectiva de derechos humanos.

Con un estilo carismático y una mente brillante, ha participado en numerosos foros internacionales, ha escrito libros y columnas, y ha contribuido a abrir espacios para las personas trans en sectores donde antes no tenían representación.

¿Qué hace Brigitte Baptiste?

Más allá de los títulos y cargos, Brigitte es una mujer comprometida con la transformación social. Cree firmemente en el poder de la educación para cambiar paradigmas y en la necesidad de construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa con la diversidad. En múltiples entrevistas ha señalado que su identidad trans no la define por completo, pero sí ha marcado su visión del mundo y su misión de vida.

La historia de Brigitte Baptiste es un testimonio inspirador de resiliencia, amor y cambio. Su trayectoria muestra que es posible romper estereotipos, avanzar con coraje y construir una vida plena junto a quienes te apoyan incondicionalmente.

En un país que aún enfrenta muchos retos en materia de derechos para las personas transgénero, su figura se alza como símbolo de esperanza y liderazgo, no solo para la comunidad LGBTIQ+, sino para toda la sociedad colombiana.

