Este miércoles 28 de enero, María Claudia Tarazona, quien ha mantenido un perfil bajo desde la muerte de su esposo, utilizó sus redes para desahogar el inmenso vacío dejado por Uribe Turbay. En su publicación, evocó los cumpleaños pasados juntos, los planes familiares y las celebraciones que ahora solo existen en la memoria.

Hoy, Miguel habría cumplido 40 años, pero en su lugar, su compañera de vida describió lo que calificó como “el día más doloroso” desde que ocurrió el atentado que acabó con su vida, hace ya un poco más de cinco meses.

Desde las primeras líneas, el mensaje dejó ver la intensidad del dolor. “Me desperté con la cara mojada en lágrimas. No tuve tiempo de abrir los ojos, cuando ya la tristeza me estaba atravesando, sin tregua y sin piedad”, escribió, al relatar cómo inició una jornada marcada por la ausencia y los recuerdos.

Acá, el mensaje de María Claudia Tarazona:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Claudia Tarazona (@maclaudiat)

En su mensaje, María Claudia Tarazona expresó uno de los sentimientos más recurrentes en quienes pierden a su pareja de forma violenta y repentina: la sensación de que el tiempo se detuvo para uno, mientras el mundo sigue avanzando sin contemplaciones.

“Ahora veo tus fotos y tu cara estará congelada en el tiempo, mientras yo envejeceré sin ti”, escribió, en una frase que ha conmovido a miles de personas.

La esposa de Miguel Uribe también evocó los proyectos de vida que compartían y que nunca llegarán a materializarse. Habló de los planes, las celebraciones y los sueños que quedaron en el pasado, así como de los cumpleaños que sí pudieron compartir, cuando aún no imaginaban que su historia juntos tendría un final tan abrupto.

Uno de los apartes más emotivos del mensaje es aquel en el que expresó su deseo de regresar al pasado, a un tiempo en el que todavía podían abrazarse y acompañarse.

“Cuánto quisiera estar allá, en ese pasado donde todo lo bueno y lo malo existía, pero siempre siendo tú y yo”, escribió, reafirmando el vínculo profundo que los unía. La publicación concluye con una súplica cargada de desesperación y fe: “Dios, por favor, apiádate de mí”, agregó en su publicación.

¿Cómo murió Miguel Uribe Turbay?

El político falleció el 11 de agosto de 2025, a los 39 años, como consecuencia de un atentado perpetrado el 7 de junio de ese mismo año en Bogotá. El incidente ocurrió durante una actividad política en la capital colombiana, donde el senador y precandidato presidencial fue baleado por un sicario menor de edad.

Uribe Turbay recibió al menos 3 disparos, uno de ellos en la cabeza, mientras participaba en un mitin de campaña. El atacante, un joven de 15 años, fue capturado y posteriormente condenado a siete años de privación de libertad en un centro de atención especializada, tras reconocer los delitos.

Tras el atentado, Uribe Turbay fue internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció en estado grave por más de dos meses. A pesar de los esfuerzos médicos, sucumbió a las heridas el 11 de agosto, en la madrugada.

