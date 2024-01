Así como los que apoyaron la campaña y votaron para la presidencia 2022-2026 por Gustavo Petro se mantienen firmes con el actual mandatario de Colombia, otros han cambiado pensamientos y posturas. Lo mismo ocurre con varios famosos que, pusieron su imagen en favor del líder del Pacto Histórico, y ahora hacen reflexiones como la de Diana Ángel.

La reconocida actriz fue entrevistada para el canal de YouTube de Laura Acuña y en la conversación hubo espacio para recordar las polémicas que Ángel protagonizó en redes sociales por política. Además, explicó por qué dejó de entrar en estos debates públicos y lo que siente ahora que la presidencia de Petro va para dos años.

(Vea también: Quién es el hijo de Diana Ángel y a qué se dedica: le sacó la vena artística a la actriz)

¿Qué piensa Diana Ángel de su activismo político en el pasado?

Las presentadoras Laura Acuña y Cristina Estupiñán no mencionaron a Gustavo Petro, pero todos conocen las luchas que encabezó Diana Ángel desde el estallido social, las protestas y marchas durante el gobierno de Iván Duque y su defensa al político progresista durante la campaña presidencial. Pero ahora, empezando el año 2024, se conoce una postura más mesurada y fría de la artista.

Así respondió cuando le preguntaron sobre su actividad en redes y las motivaciones para hacerlo: “Siempre estuve abanderando cosas que a la gente le generaban resquemor, pero cuando llegaron las redes a uno ‘se le corre la teja’, uno cree que tiene el poder”. La misma Diana explicó que ya ha cambiado estas respuestas en redes sobre política porque la vida le enseñó:

“Hay peleas que no me paso, ya entendí muchas cosas, pero me iba de frente con todo. Con la lucha por la población LBTIQ+, con la política, organizamos un sindicato de actores para luchar por los derechos laborales… En un país como este, hay que saber qué peleas casar y cómo uno puede ir con su opinión más tranquila, menos agresiva, más racional”.

A sus 48 años y con muchas lecciones aprendidas, Diana Ángel explica que entendió que no debe “reaccionar en caliente” ni dejarse llevar por los ataques en redes, haciendo énfasis en lo que ha pasado con tantos calificativos que ha recibido por mostrar su opinión: “¿Para qué me voy a poner a oír lo mismo de siempre? Guerrillera, mochilera, lo que sea”.

La nueva integrante de ‘La Casa de los Famosos’ del canal RCN acepta que hay un poder al tener muchos seguidores en redes sociales y como en el momento de esas peleas políticas tenía más de 200.000, era considerada “líder de opinión”. Pero ante una nueva pregunta de Laura Acuña, Ángel aceptó que se cansó de defender tantas cosas, que terminan defraudándola por promesas incumplidas:

“Después de los años dije: ‘Ay, no’… Me cansé de engancharme ahí. He hecho fuerza para luchas duras, esperaba que no nos defraudaran y que no nos defrauden cuando uno pone la cara. Ojalá todo pudiera cambiar en este país, de la mejor manera”.

¿Diana Ángel está arrepentida de hacer pública su postura política?

Cristian Estupiñán, la otra presentadora de ‘La sala de Laura Acuña’, le preguntó a la invitada si se sentía “defraudada por lo que ha pasado o lo que has visto” y ella aclaró que nunca le pagaron por defender las ideas políticas, pues ha visto que las cosas no se cumplen y eso la golpea:

(Vea también: Quién era el papá de Diana Ángel y de qué murió; no pudo cumplirle sueño a su hija)

“He sido muy ingenua porque a mí no me ha pagado nadie, pero uno cree lo que le dicen y cuando uno cree en algo, espera que lo cumplan. Y, de repente, nada se cumple y uno empieza a decir: ‘¡Qué tristeza que haya puesto la cara y no cumplan lo que dicen!’”.

En la misma conversación, la recordada ‘Mogolla’ de la serie ‘Francisco El Matemático’ dijo con pesar que “allá arriba, en el poder, se pelean por todo”, pero mantuvo su discurso de dar peleas por cosas justas y no está arrepentida, a pesar de los incumplimientos: “Siempre he dicho que hay que salir a decirlo y he salido a decir las cosas en las que confié y no pasaron. Pero no estoy arrepentida, porque llevamos muchos años de historia en este país y no pasa nada”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

En la extensa entrevista en este programa digital, Diana Ángel ratificó su esperanza de que las cosas mejoren en Colombia, pero abrió la puerta a la solución individual por si el cambio no ocurre:

Lee También

“Hay que darle una oportunidad al tiempo que sea y si definitivamente no pasa nada, aprendimos que esto no cambió y mirar, como ciudadanos, cómo hacer”.

Hay que diferenciar estas respuestas sobre política con las que Diana Ángel expuso sobre la lucha por los actores y liderar los cambios en las condiciones para su gremio. Ya que afirmó que eso siempre la ha tenido orgullosa y en su familia también tuvo apoyo para pelear por sus derechos, así como hacía su papá como sindicalista en su labor de arquitecto.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.